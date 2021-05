Netflix anunció la llegada de Okupas, la serie de culto protagonizada por Rodrigo de la Serna

Compartir

Linkedin Print

Sin dudas, Okupas fue una de las series argentinas que más fanáticos cosechó. Protagonizada por un jovencísimo Rodrigo de la Serna y producida por Marcelo Tinelli y Sebastián Ortega para Ideas del Sur, se estrenó en octubre de 2000 en Canal 7 y fue todo un éxito. En 11 capítulos, contaba la historia de un chico de clase media que se refugia con tres amigos El Pollo, (Diego Alonso Gómez), Walter (Ariel Staltari) y El Chiqui, (Franco Tirri) en una vieja casona, donde vivirán las más variadas aventuras, desde el contacto con las drogas y la delincuencia, hasta la lealtad y el amor por los amigos. Si bien está inspirada en varios aspectos en la película Pizza, Birra y Faso, expuso por primera vez en televisión la problemática de las casas tomadas.

Hoy, luego de que primero América, y más tarde El nueve volvieran a reponerla en 2002 y 2005 respectivamente, y 20 años después de su primera emisión, Netflix anunció con bombos y platillos que la recordada serie, ganadora de tres premios Martín Fierro, se podrá disfrutar pronto vía streaming. “TU-DUM. Próximamente, Okupas llega a Netflix”, escribieron desde Che Netflix, la cuenta argentina de esa plataforma en Twitter, junto a un video donde se repasan escenas y diálogos claves de la serie. El tweet, que rápidamente se llenó de “me gusta”, fue en respuesta a unas imágenes que publicó una cuenta fan de la ficción, llamada Okupas fuera de contexto, en las que se veía a Ricardo Riganti, el personaje interpretado por De la Serna, tocando la guitarra y cantando.

En esta oportunidad, la ficción dirigida por Bruno Stagnaro contará con el sonido y la imagen remasterizada, y con la reversión de la banda sonora a cargo de Santiago Barrionuevo, líder de El Mató a un Policía Motorizado.

En junio, Dante Mastropierro, quien interpretó allí a un violento delincuente, El Negro Pablo, había brindado una entrevista a Teleshow en la que se había referido al tema. “Creo que el éxito de Okupas tuvo mucho que ver con que el tipo (por Stagnaro) fue inteligente al momento de elegir a los actores en el casting, y la pasta que le metió cada uno. La gente se sintió identificada con los personajes y la historia. Permitió ver una realidad que hasta ese momento no se mostraba”, contó.

Por otra parte, reveló cómo fue grabar esa famosa escena en los monoblocks de Dock Sud en la que su personaje casi viola al de De la Serna. “Él contó que se asustó. Yo ahí me sentía como en mi casa porque entre los pasillos de barro y los de cemento no hay mucha diferencia. Aparte estaban ahí los pibitos en la calle, y él (por De la Serna) estaba re asustado. Yo lo tenía visto, sabía que el pibe actuaba. Cuando llegó preguntó: ´¿Ustedes son los que van a actuar conmigo en la escena de hoy?´ Lo agarró a Bruno y le dijo: ´¿Estos pibes saben que esto es ficción? Porque creen que vamos a hacer las cosas en serio, hay uno que tiene un chumbo´. Yo le había dicho ´mirá que estoy enfierrado´. Pero después fui y le dije “vení, dame un beso, quedate tranquilo”, no sabés lo asustado que estaba. Bruno se moría de risa”, relató en aquella oportunidad.

Compartir

Linkedin Print