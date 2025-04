Netflix: Noah Schnapp anticipó un desenlace emotivo de Stranger Things

Broadway fue el escenario de un estreno que entrelaza nostalgia y anticipación. El universo de Stranger Things continúa expandiéndose con el debut en Nueva York de Stranger Things: The First Shadow, una obra teatral que funciona como precuela de la exitosa serie de Netflix.

El evento, celebrado el 22 de abril en el Teatro Marquis, reunió a figuras clave del elenco original y ofreció un anticipo de lo que será la quinta y última temporada de la ficción creada por los hermanos Duffer.

Noah Schnapp, uno de los actores centrales de la historia, anticipó el fuerte impacto emocional que tendrá el desenlace. Sus palabras reflejan la intensidad del cierre que se aproxima.

También los productores y directores de la serie, Ross Duffer y Shawn Levy, compartieron detalles sobre el vínculo entre la obra y los próximos episodios de la serie, que llegarán este año a la plataforma, marcando el cierre de una de las series más emblemáticas del catálogo.

Noah Schnapp describió

el final de Stranger Things

como devastador

El actor Noah Schnapp, quien interpreta a Will Byers, compartió su primera impresión a The Hollywood Reporter tras ver la obra y se refirió a lo que los espectadores pueden esperar del desenlace de la serie: “La gente va a quedar realmente devastada”.

Schnapp no ocultó la tristeza que implica decir adiós a una historia tan influyente: “Por muy triste que haya sido, estoy muy emocionado de ver la reacción del mundo al ver la final porque no habrá ni un solo ojo seco, va a ser triste”.

Una precuela sobre

los orígenes en Hawkins

Stranger Things: The First Shadow está escrita por Kate Trefry, quien también integra el equipo de guionistas de la serie.

La historia se sitúa en 1959 en el pueblo ficticio de Hawkins, mucho antes de los sucesos televisivos, y presenta versiones adolescentes de personajes conocidos como Joyce (Winona Ryder), Bob Newby (Sean Astin) y Hopper (David Harbour).

El relato se enfoca en la llegada de un nuevo estudiante, Henry Creel, introducido en la cuarta temporada de la serie, quien comienza a experimentar con poderes sobrenaturales.

Los hermanos Duffer ejercen como productores ejecutivos de la obra, dirigida por Stephen Daldry, y trabajaron estrechamente con el equipo creativo para conectar el contenido teatral con el próximo cierre televisivo.

En declaraciones a The Hollywood Reporter, Ross Duffer explicó: “Estábamos escribiendo la quinta temporada mientras se escribía la obra teatral. Lo principal que trabajamos con Kate y Stephen Daldry fue asegurarnos de que toda la mitología encajara”.

Conexiones narrativas

con la temporada final

La intención del equipo fue asegurar que tanto la obra como la serie puedan disfrutarse de manera independiente, sin perder la coherencia entre ambas líneas argumentales.

Ross Duffer detalló que “la obra empieza a preparar los grandes detalles de la quinta temporada sin desvelarlo todo, porque lógicamente, queremos que el final de la serie se sostenga por sí sola”.

El productor también destacó a The Hollywood Reporter que los nuevos episodios comenzarán con ritmo acelerado y fuerte carga emocional: “Es el final de un largo viaje, tanto para todos los que hicieron la serie como para esos personajes. Es emocionante y es el comienzo más rápido que hemos tenido: nuestros protagonistas entran en acción de inmediato”.

También expresó su deseo de que los capítulos finales sean los más conmovedores hasta ahora: “El objetivo es que esos episodios finales sean muy impactantes porque, en muchos sentidos, se trata del final de este viaje que todos hemos tenido y también del final de la infancia”.

Una experiencia

transformadora

El director y productor ejecutivo Shawn Levy también estuvo presente en el estreno neoyorquino y destacó el valor emocional que la obra aportó a su visión como realizador de la última entrega.

“Estás obteniendo una conexión nueva y más empática con estos personajes que amabas pero que ahora vas a entender aún más gracias a la obra”, afirmó en diálogo con The Hollywood Reporter.

También confesó que “ver esta producción en Londres me convirtió en un mejor director en la temporada final, porque regresé a estos personajes con una empatía y comprensión más profundas por ellos”.

En relación al final del rodaje, Levy agregó: “Sabíamos que era el final de un capítulo; todos podríamos tener experiencias grandiosas y exitosas, pero tienes suerte si te toca un Stranger Things en la vida. Eso no volverá a pasar y creo que todos lo sabemos y lo apreciamos”.