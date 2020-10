Netflix paga 20 millones de dólares para entrar en la intimidad de los Beckham

Compartir

Linkedin Print

El exfutbolista británico David Beckham y su esposa, la ex Spice Girl y diseñadora de modas Victoria Adams, se sumarán a la legión de celebridades que aceptan abrir las puertas de su casa y mostrar su vida ante las cámaras de televisión. Netflix convenció a los Beckham para que a cambio de un contrato por 20 millones y medio de dólares toda la vida pasada y presente de la pareja y de su familia se convierta en protagonista de una serie documental en clave de reality show.

El programa, según anticiparon algunos medios británicos, destacará los éxitos deportivos, comerciales y empresariales de los Beckham. Se acordó que un equipo de camarógrafos siga al exfutbolista mientras atiende sus negocios en distintos lugares del mundo, entre ellos la propiedad del equipo de Inter Miami, que participa de la Major Soccer League de fútbol de los Estados Unidos y en el que juegan los argentinos Gonzalo y Federico Higuaín, Matías Pellegrini, Julián Carranza, Nicolás Figal y Leandro González Pirez.

También se habla de que el programa accederá a los archivos de imágenes caseras de los Beckham, tanto actuales como de su juventud, para mostrar cómo se conocieron, cómo creció la pareja y cómo fue la crianza de los cuatro hijos que tienen. “Habrá muchos momentos íntimos tomados con videocámaras: cumpleaños, vacaciones, celebraciones de Navidad”, revelaron algunas fuentes no oficiales, ya que Netflix no se pronunció sobre este anuncio.

La serie tendrá además acceso exclusivo a las fotos personales de la pareja y a los testimonios de sus familiares y amigos más cercanos, entre ellos las compañeras de Victoria en el grupo Spice Girls y el actor y presentador James Corden.

Compartir

Linkedin Print