Neumann tras decir que si no se comiera carne, no habría pandemia: «Es una teoría concreta»

“Si no comiéramos animales, no habría pandemia”, aseguró Nicole Neumann, ferviente defensora de los animales a una revista semanal. En la portada de la publicación aparece ella completamente vestida de blanco juntando sus manos a modo de plegaria, mientras lleva barbijo, en clara alusión a las precauciones a tomar para frenar el avance del coronavirus.

Consciente de que la tapa que hizo para Caras abriría la polémica, la modelo compartió un texto en sus redes, a modo de descargo anticipado: “Sé que va a generar debate. Por favor, si van a escribir algo, que sea sin agresiones y vayan primero a informarse dónde y por qué se generó esta pandemia (no importan las teorías si por la naturaleza o el humano) si no, qué fue lo que la transmite a un ser humano en primer lugar y cuántas de las pandemias en la historia, han sido transferidas de animales a personas, ¿si? O sea, con fundamentos concretos…Vengan de a uno”.

Luego aclaró que la producción de fotos (pelo, maquillaje y la foto en sí) había estado a cargo de ella. Es que como tantas personas se encuentra cumpliendo la cuarentena y no podría juntarse con maquilladores, peinadores y fotógrafos para realizar el trabajo.

“La modelo, pionera del naturismo, el veganismo y el respeto por la naturaleza, vive un aislamiento con conciencia planetaria. Hace yoga, medita y cocina alimentos que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Siempre estuvo a favor de usar barbijo y hoy lo enseña a fabricar en sus exitosos tutoriales”, dice la bajada de la nota en la tapa.

En Nosotros a la mañana, el ciclo en el que es panelista, la ex de Cubero también se refirió al tema: «La repercusión fue sorprendentemente muy buena. Abrí el debate, obviamente hay alguno que piensa distinto pero no hay más que ir a los datos concretos. No es una teoría que me invento yo porque amo los animales”.

“Es una teoría concreta. De hecho, la OMS (Organización Mundial de la Salud) estima que a nivel mundial cada año se producen alrededor de 1000 millones de casos de enfermedades y millones de muertes por zoonosis, es decir que se transmiten de los animales a las personas. Alrededor del 70 por ciento de las infecciones emergentes que se informan son de zoonosis. Es una información real”, informó.

Pero además reiteró lo expresado en la tapa de la revista respecto a los peligros de consumir animales: «Claramente si no se comiera carne, no se viviría esta pandemia como también fue la gripe aviar, la gripe porcina, el ébola y hoy el COVID-19, que todo proviene del consumo de animales. Podemos vivir y sobrevivir sin que sea a cuestas de otro ser viviente; y creo que es una de las grandes lecciones que nos está dejando la pandemia. Si no escuchamos, no sé cómo vamos a terminar”.

Para cerrar, dijo que los humanos “tememos que vivir en armonía con otros seres vivos”: «No se puede ir por la vida llevándose puesto todo, tirando basura y comiendo bichos. Hay que parar un poco la pelota y ver lo que está pasando”.

A pesar de haberse atajado ante posibles comentarios agresivos, la mayoría de los mensajes en su posteo en Instagram fueron a su favor: “Qué difícil debe ser una charla en una sociedad donde más de la mitad de la gente consume carne”, “Aparte de eso, la ganadería es el principal problema de daño a nuestro planeta Tierra. Es hora de cambiar”, “Admiráción profunda y mucho amor”, “Te re contra banco”, “Buena Nicky” y “Totalmente. El abuso y exceso de nuestras culturas nos está llevando a nuestra propia extinción”.