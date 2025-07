Neuquén: volcó tras una persecución, lo llevaron esposado a un hospital e intentó escapar nuevamente

Durante la mañana del sábado, en la zona oeste de la ciudad de Neuquén, un joven de 24 años robó una camioneta Toyota Hilux y desencadenó una secuencia de hechos que mantuvo en vilo a las autoridades policiales.

El episodio comenzó pasadas las 9:30 horas, cuando el propietario de la camioneta, un vecino de 44 años, domiciliado en el oeste neuquino, estacionó el vehículo sobre la calle Novella, casi en la intersección con Racedo, y descendió por unos minutos para realizar una compra rápida en una despensa.

Según declaró luego a las autoridades, el rodado quedó encendido o, posiblemente, se le cayeron las llaves debido a un descuido. Esa breve distracción fue suficiente para que un desconocido aprovechara la situación, subiera al vehículo y escapara a gran velocidad.

Al salir del comercio, el damnificado advirtió que su camioneta ya no estaba. En ese preciso momento, se topó con una comisión policial que realizaba un allanamiento en la zona y alertó del hecho, indicaron medios locales.

Según detallaron fuentes policiales, se activó de inmediato un operativo cerrojo, con la participación de móviles policiales que se desplegaron por distintos sectores del oeste de la ciudad a fin de atrapar al ladrón.

La camioneta fue localizada rápidamente circulando por el barrio Cuenca XV, pero el conductor, lejos de detenerse, inició una fuga temeraria. Ignorando las sirenas y luces, el sospechoso condujo por diversas arterias del sector y luego tomó dirección sur, aumentando la velocidad de manera sostenida.

La persecución derivó en un desenlace abrupto al llegar a Avenida del Trabajador, en cercanías de la calle Leguizamón, ya dentro del barrio San Lorenzo de la capital neuquina.

Según el reporte oficial, el ladrón perdió el control del vehículo por la velocidad que llevaba y terminó volcando. La camioneta Toyota Hilux quedó apoyada sobre su lateral derecho, obstruyendo el carril exclusivo del Metrobús.

Afortunadamente, no hubo colisiones con otros vehículos ni se registraron heridos entre terceros. El joven logró salir por una de las ventanillas y trató de escapar corriendo, pero fue reducido por los efectivos que ya lo tenían cercado.

Aunque en un primer momento no presentaba lesiones visibles, el sospechoso fue trasladado al Hospital Heller para ser sometido a estudios médicos de rutina, con el fin de descartar heridas internas producto del vuelco. Sin embargo, lejos de terminar allí, el incidente tuvo un capítulo adicional.

Mientras esperaba a ser atendido, esposado y custodiado por personal policial, el delincuente protagonizó un nuevo intento de fuga. Según relataron fuentes policiales, rompió una puerta del hospital y salió corriendo por la vereda, todavía con las esposas puestas.

El escape duró apenas unos metros: fue recapturado inmediatamente fuera del centro de salud. De acuerdo con el relato de un comisario local a la prensa, “se encontraba muy alterado. No sabemos si bajo los efectos de alguna sustancia, pero estaba fuera de sí. Incluso rechazó asistencia médica”.

Durante todo el suceso, el sospechoso actuó en solitario. Al momento de su aprehensión, no portaba documentación, por lo que se trabaja en su identificación fehaciente.

De acuerdo a la información que dio a la policía, tendría antecedentes penales, aunque esta información aún debe ser verificada formalmente. Hasta la tarde del sábado permanecía demorado a disposición de la fiscalía de turno.

El propietario de la camioneta, por su parte, radicó la denuncia correspondiente. Gracias al rápido despliegue del operativo policial, el rodado fue recuperado en poco tiempo. Toda la situación duró, aproximadamente, 1 hora.