Newcom, una adaptación del vóley que llegó a Formosa para quedarse

Un deporte surgido del vóley gana cada vez más adeptos a nivel país. Formosa no es la excepción y Noemí Chamorro nos brinda más detalles sobre el Newcom en esta parte del país.

El newcom como disciplina para adultos mayores fue incorporado en los Juegos Nacionales Evita en el año 2008.Este deporte es una adaptación del vóleibol donde la pelota no se golpea, sino que se atrapa y se lanza por arriba de la red que surge en 1895 en New Orleans, Estados Unidos.

En esta disciplina adaptada para los Juegos Nacionales Evita, los partidos se disputan al mejor de 3 sets: los dos primeros sets se disputan hasta que un equipo llega a los 15 puntos o hasta que haya diferencia de dos puntos entre ambos superado ese marcador, sin que haya puntuación máxima. El tercer set se desarrollará en tie break a 10 puntos con una diferencia mínima de dos (2) puntos. El principal objetivo es no dejar caer el balón.

Cada equipo estará integrado por 9 (nueve) jugadores, los cuales deberán ser 3 femeninos, 3 masculinos.La altura de la red será de 2,43 metros y todas las acciones de pase del balón deberán ser realizadas con los dos pies apoyados en el piso. Entre sus bondades, mejora la capacidad cardiovascular, el rendimiento y la musculatura, pero además, es un espacio ideal para las nuevas amistades, mejorar su autoestima y fortalecer su identidad (Deportes BA)

«La verdad que es un deporte que está teniendo un crecimiento notable a nivel nacional. En provincias como Chaco, Entre Ríos y Córdoba entre otras se han creado liga de competiciones para que durante todo el año calendario o gran parte de el haya torneos para jugar. En Formosa el deporte viene creciendo sobretodo en los Juegos Evita para adultos mayores. Dentro de FEVA, el Newcom tiene su propia Secretaria Técnica. El objetivo es darle actividad física e inclusiva a una franja etaria, de 50, 60, 70, 80 años que no tiene competencia en el voley tradicional» sostuvo Noemí Chamorro.

«En nuestro caso somos un grupo de personas que hace tiempo practica este deporte, que comenzamos a jugarlo a través de los Juegos Evita pero que tenemos la intención de mantenerlo a lo largo de todo el año. Nuestro grupo se denomina Karamba Newcom Formosa y la idea es invitar a todos los que se quieran integrar al mismo para practicar y competir en un juego deportivo que gana cada vez más adeptos. En cuanto a los viajes hemos ido Saenz Peña, a Riacho He He, donde nos encontramos con una muy buena cantidad de equipos. En Chaco hubo más de 20 equipos, en Riacho se está trabajando muy bien y en El Colorado también. Nuestro próximo objetivo es viajar a Chajari, Entre Ríos, donde se jugará en todas categorías y será de carácter nacional» deslizó Chamorro.

Para cerrar la deportista subrayó: «El objetivo es seguir creciendo y que los torneos y competencias continúen desarrollándose cada vez con más frecuencia. Por ahora estamos en un playón deportivo que tratamos de mantener de la mejor manera posible pero sería genial lograr tener un predio propio para jugar, para entrenar y para preparar los torneos donde vamos a representar a Formosa. Repito es un deporte integral, inclusivo, mixto y que puede ser recreativo o competitivo. Karamba es un equipo de carácter competitivo que va sumando gente, incluso aquellos que nunca hay jugado ningún deporte se pueden sumar. Se trata de un juego que ayuda mucho a socializar, a integrar y que para los adultos mayores ocupa un rol clave. Hacer deporte después de cierta edad ayuda de manera notable desde la salud, lo físico y mucho desde lo mental. En cada entrenamiento se da una comunión grupal muy linda, que nos fortalece a cada uno y que nos hace ir a entrenar semana a semana con más ganas».

