Next Gen ATP Finals: Sebastián Báez cayó en las semifinales

El argentino cayó por 4-2, 4-1 y 4-2 ante el español Carlos Alcaraz en una hora y dos minutos de juego.

El tenista argentino Sebastián Báez cayó en las semifinales del Next Gen ATP Finals, torneo que reúne a los ocho mejores jugadores Sub 21 del circuito, ante el español Carlos Alcaraz, máximo favorito del torneo, por 4-2, 4-1 y 4-2.

Báez, ubicado en el puesto 111 del ranking ATP, no pudo ante el oriundo de Murcia, quien tuvo un buen rendimiento con su saque, que superó los 200 km/h en más de una ocasión.

A pesar de la derrota, Báez mostró un buen rendimiento en las Next Gen Finals, ya que obtuvo grandes resultados como victorias ante el francés Hugo Gaston y el italiano Lorenzo Musetti. Además, hizo historia al convertirse en el primer tenista sudamericano en meterse entre los cuatro mejores de este torneo, desde sus inicios en 2017.

Por otro lado, el bonaerense finalizó su temporada con grandes logros como haber conseguido cinco torneos Challenger, tres en Chile, en Concepción y dos veces en Santiago, otro en Zagreb y el último en Buenos Aires. A su vez, ganó su primer partido en el cuadro principal de un torneo ATP en Hamburgo.

Federico Coria clasificó

a las semifinales del

Challenger de Montevideo

El tenista argentino superó a su compatriota Santiago Rodríguez Taverna por 6-3 y 6-4 en los cuartos de final del certamen uruguayo.

El tenista argentino Federico Coria venció hoy a su compatriotra Santiago Rodríguez Taverna (355°) por 6-3 y 6-4 para meterse en las semifinales del Challenger de Montevideo, denominado Uruguay Open, que se disputa sobre polvo de ladrillo.

Coria, ubicado en el puesto 70 del ranking ATP, supo llevarse un partido exigente ante uno de los jugadores más prometedores de la Argentina como Rodríguez Taverna, que venía de superar al sexto preclasificado de este torneo, el peruano Juan Pablo Varillas (126°).

