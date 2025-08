Neymar sigue imbatible: su pase al PSG cumple ocho años como el más caro de la historia

Los años pasan y la cifra desembolsada por el PSG para adquirir al brasileño cuando jugaba en el Barcelona batió una marca.

Año tras año, mercado tras mercado y millones tras millones; el monto que pagó el PSG por Neymar se sostiene como el top. La transferencia del brasileño desde el Barcelona al club francés ya es la que más tiempo acumula como la más cara de la historia. Los números son contundentes y Ney tiene el récord.

En 2017, Neymar aún vestía los colores del Barcelona y formaba un legendario tridente de ataque con Lionel Messi y Luis Suárez. No obstante, el jugador era pretendido por gigantes europeos temporada tras temporada y se temía mucho su salida desde Cataluña. «Se queda», llegó a postear con una foto juntos Gerard Piqué, asegurando que el brasileño no se iba a ir a ninguna parte. Pero, eso no pasó. La frase, para el recuerdo de todas formas.

Menos de dos semanas después y un día más tarde de firmar su contrato, Ney fue presentado en el Parque de los Príncipes. Había cambiado de casa y el PSG había pagado 222 millones, la cláusula. Desde ese momento, pasaron ocho años y un día. El hito jamás pudo ser superado, ni estuvo cerca de serlo.

En el medio pasaron dos Mundiales, el boom del fútbol árabe y miles de hechos. Incluso, se produjeron los fichajes más caros de la historia de la Premier League (Florian Wirtz al Liverpool por 125 millones), Serie A (Cristiano Ronaldo a la Juventus por 117 millones), La Liga (Philippe Coutinho y Ousmane Dembélé al Barcelona por 135 millones) y la Bundesliga (Harry Kane y Hugo Ekitiké al Bayern de Múnich por 95 millones).

Lejos de sus días de gloria, el paulista hoy lidera a un Santos que no vive un buen momento y se encuentra en el fondo de la tabla del Brasileirao.

Maradona, el quinto

más caro por más tiempo

«¿Dónde firmo?», eso mismo podría decir uno al escuchar que el Barça compró a uno de los mejores de todos los tiempos a mediados de 1982 por solo 7,3 millones de euros (cotización actual calculada por Transfermarkt, ya que esa moneda no existía). Un regalo considerando las cifras que se manejan en los mercados contemporáneos. Sin embargo, ese pequeño monto, a día de hoy, fue estratosférico en su tiempo. Maradona supo ser el más caro del mundo. El récord duró cuatro años exactos. Actualmente, ese lapso lo ubica como el quinto futbolista que más tiempo estuvo como el traspaso más costoso de la historia.

Cristiano, el galáctico

2.0 que brilló

«Hoy damos la bienvenida a su nueva casa, hoy recibimos a Cristiano Ronaldo», exclamó Florentino Pérez un 6 de julio de 2009. Al segundo, el Santiago Bernabéu estalló de emoción y gritos coreando su nombre empezaron a sonar mientras el Bicho entraba al campo de juego con los brazos en alto. El portugués fue el primero en arribar de los Galácticos 2.0 que Florentino armó en aquel mítico mercado veraniego. Luego Xabi Alonso, Kaká y Benzema; pero primero Cristiano: fueron 94 kilos, como dirían los españoles. El más caro de la historia. Un hito que duró cuatro años, un mes y 26 días.

El luso se transformó en el máximo goleador de la historia del Madrid y levantó cuatro Champions. AP.

Vialli, un killer cotizado

Matador como pocos, Gianluca Vialli fue uno de los grandes delanteros italianos de la Serie A durante los años ochenta y noventa. Con la Sampdoria hizo 141 goles y ganó cinco trofeos. Entonces, no fue de extrañar que la Juventus lo convirtió en el más caro de todos cuando desenfundó 20,6 millones de euros durante 1992. Su tiempo en la cima como el más cotizado duró cinco años.

Un Real de Zine,

actúa Zizou

«Un Real de Zine»titularon medios locales cuando Zinedine Zidane aterrizó en la Casa Blanca. No se trataba de un republicano o un demócrata, sino de un ganador del Balón de Oro. Por el francés se desembolsaron 77,8 millones en 2001, un récord que duró siete años, 11 meses y 27 días. El paso del volante ofensivo por España quedó marcado por una volea mágica, una Champions y el segundo mayor tiempo como el más caro del mundo.