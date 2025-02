Neymar volvió al Santo en el día de su cumpleaños

Neymar hizo su esperado debut en su regreso a Santos, y tuvo un reestreno agridulce en el duelo contra el Botafogo Futebol Clube, de la Segunda División del fútbol brasileño, por la séptima fecha del Campeonato Paulista. Ingresó desde el banco de suplentes en el día de su cumpleaños número 33.

El astro brasileño jugó todo el segundo tiempo y si bien demostró todo lo que puede aportarle al equipo, terminó sufriendo un empate inesperado en su casa.

Neymar desató la locura en Vila Belmiro desde temprano, pero más cuando empezó a entrar en juego. Si bien ingresó cuando el Peixe ya ganaba por 1-0 tras un gol de penal de Tiquinho Soares, apenas tardó 4 minutos en generar impacto en el partido.

El astro recibió y cuando enfilaba rumbo al arco de su rival recibió una dura falta de Alisson Cassiano, quien vio la amarilla. Pocos minutos después sucedió lo mismo con el volante Gabriel Bispo, quien también fue a buscar al 10.

Pero lo más destacado fue a los 60′, cuando Neymar apareció en la medialuna del área y encaró para su zurda, engañando a dos marcadores. Ahí sacó un remate muy potente cruzado y el arquero respondió bien para ahogarle el grito de gol.

No todo fueron risas, igual, porque a los 66′ cayó el inesperado empate de Botafogo. Un córner perfectamente ejecutado por Douglas Baggio encontró a Alexandre Jesus, quien cabeceó potente y dirigido al fondo de la red, justo cuando parecía que Santos se llevaba puesto a su rival.

A los 71′, Neymar devolvió una pared con Guilherme en la que el Peixe generó superioridad numérica y lo asistió bien para que se escapara por izquierda, hasta que recibió la falta de un amonestado Wallison, quien dejó a su equipo con uno menos.

Diez minutos después, el oriundo de Mogi das Cruzes volvió a dejar por el camino con facilidad a dos marcadores, desbordando por izquierda, aunque reclamó una falta del segundo que el árbitro no compró para cobrar el penal.

El tiempo terminó transcurriendo sin mucho más del equipo en ofensiva ni del propio Neymar, quien terminó llenando el corazón de los hinchas de Santos, pero no pudo inclinar la balanza.

Neymar y Santos,

un solo corazón

La espera de los hinchas de Santos llegó a su fin el 5 de febrero de 2025, cuando Neymar, el ídolo que regresó a su casa, llegó al estadio para su esperado debut.

La tarde comenzó con una gran expectativa, reflejada en la multitud que se congregaba a las puertas del Urbano Caldeira. Una bandera de bienvenida con la leyenda «BIENVENIDO NEYMAR» se desplegaba en el ingreso al estadio, mientras los hinchas coreaban y agitaban banderas.

En los minutos previos a la llegada del micro de los jugadores, la emoción se hizo palpable: los fanáticos, al ver el bus acercándose, estallaron en un grito ensordecedor, encendieron bengalas y mostraron su fervor y devoción por el hijo pródigo.

El micro de Santos, escoltado por la policía, arribó a las instalaciones del estadio, donde un tumulto de ‘torcedores’ rodeó el vehículo. El clima de euforia alcanzó su pico cuando Neymar, el último en bajar del micro, hizo su aparición.

En ese momento, los hinchas de Santos, tanto dentro como fuera del estadio, no ocultaron su alegría. Muchos de ellos disfrutaban de una parrillada en las afueras, adornada con fotos del astro, incluyendo una junto a Pelé.

Ya en el campo, Neymar comenzó su entrada en calor junto a sus compañeros. Durante el entrenamiento, se lo vio realizando jugadas técnicas, haciendo jueguitos y pases, y a pesar de no ser titular, el público esperaba su ingreso con ansias.

La presentación oficial de Neymar se realizó con un emotivo tributo a su llegada a la cancha, donde se apagaron las luces del estadio y los hinchas iluminaron el lugar con sus linternas. La pantalla grande, mientras tanto, mostró a Neymar con la ‘camisa’ número 10.

A pesar de la gran emoción, Neymar no fue parte del once inicial, pero su presencia en el banco alimentó la esperanza de los hinchas que esperaban verlo en acción, sueño que finalmente se cumplió.