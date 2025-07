Ni Milei ni el peronismo quiebran su techo electoral y asoma una tercera opción

Un sondeo nacional de Analogías muestra un empate técnico de cara a las legislativas de octubre. Mientras que el Presidente pierde fuerza en segmentos clave en 2023, crece el fantasma que marcó los comicios provinciales

A tres meses de las elecciones legislativas, la polarización política entre Javier Milei y el peronismo sigue intacta y marca el pulso hacia la madre de todas las batallas políticas en el calendario de elecciones 2025. Sin embargo, los datos de la última encuesta nacional de Analogías revelan una serie de tensiones subterráneas que podrían alterar el equilibrio de fuerzas.

El sondeo, realizado entre el 12 y el 14 de julio sobre 2.818 casos en todo el país, muestra que los dos espacios dominantes cuentan con un techo electoral similar, pero que el oficialismo empieza a mostrar signos de fatiga en sectores clave como los jóvenes y las mujeres, mientras la apatía electoral se convierte en un nuevo factor de incertidumbre.

Según el informe, el 54,2% de los encuestados consideró probable votar al peronismo, en sus distintas expresiones -el kirchnerismo, el massismo o el kicillofismo-, mientras que el 52,2% expresó la misma predisposición hacia candidatos de La Libertad Avanza. La diferencia está dentro del margen de error y no permite prever un ganador claro, pero sí deja en evidencia que Milei ya no amplía su base electoral respecto a los comicios de 2023, al menos en base a estos datos recolectados.

En efecto, el análisis por género revela un sesgo masculino del voto oficialista. Entre los hombres, un 55,3% dijo que es «muy» o «bastante probable» que vote a candidatos de Milei, mientras que entre las mujeres ese porcentaje baja a 50,6%. El peronismo, en cambio, tiene un desempeño más equilibrado: 58,1% de las mujeres y 51% de los varones manifestaron una predisposición favorable.

En términos etarios, La Libertad Avanza mantiene su núcleo más sólido entre los mayores de 60 años (55,6% de intención de voto probable) y el segmento de 30 a 44 años (53,2%). En cambio, el grupo más joven (16 a 29 años) muestra una menor predisposición: apenas el 46,9% de los encuestados en esa franja dijo que votaría a candidatos libertarios. El peronismo, por su parte, muestra mayor regularidad: oscila entre un 50% y un 56% en todas las franjas etarias, con su pico también en los mayores de 60 años (62,8%).

Ese patrón se replica en la evaluación de la gestión presidencial. Mientras que entre los hombres la aprobación de Milei alcanza el 44,4%, entre las mujeres cae al 31,6%. La desaprobación, en cambio, se dispara entre ellas al 48,9%, lo que sugiere un problema estructural para el oficialismo en el electorado femenino, una línea que se profundizo desde 2023.

La imagen del presidente Milei presenta un diferencial negativo de 5,5 puntos: un 44,2% de imagen positiva contra un 49,7% negativa. El dato cobra más relevancia al observar que en el segmento joven (16 a 29 años), la imagen negativa supera la positiva por 14,7 puntos: 53,8% negativa contra 39,1% positiva. Es llamativo por cuanto es un segmento que se volcó con un fuerte respaldo al libertario hace un año y medio.

En paralelo, las expectativas económicas personales también muestran signos de desgaste. El 46,7% de los encuestados dice estar peor que hace un año, y solo el 27% cree que estará mejor el próximo año. En los grupos de menor instrucción y menores ingresos -clave para el voto peronista- el pesimismo es aún mayor.

Además, el 48,8% de los encuestados percibe que en las últimas semanas se agravó la situación financiera, un dato sensible para un Gobierno que ha hecho del «orden fiscal» y la baja de la inflación su principal argumento de gestión. Sin embargo, el 50,3% de los consultados no cree que el «sacrificio» económico de estos meses esté resolviendo los problemas estructurales del país, lo que puede evidenciar un quiebre entre la narrativa oficial y el clima social. Las urnas tendrán el veredicto final.

La desafección electoral es otro dato inquietante a la luz de un fenómeno que se replica en las elecciones provinciales en lo que va de 2025. Si bien el 67,4% afirma que irá a votar con seguridad, un 10,3% ya declara que no votará y un 22,3% lo ve como poco o nada probable. Esta falta de interés se concentra en sectores de bajo nivel educativo, mujeres y adultos mayores, y afecta diferencialmente al peronismo, aunque el estudio de Analogías aclara que el impacto no es concluyente.

Entre quienes dicen hoy que no irían a votar, el 40% se identifica con segmentos oficialistas, el 33% con la oposición peronista y el 27% con sectores intermedios. Así, el ausentismo no beneficia ni perjudica claramente a un solo espacio, aunque la mayor apatía en los sectores populares podría impactar más en la base peronista por su composición.

La encuesta también refleja un rechazo creciente al estilo de comunicación de Javier Milei. El 73,3% de los consultados lo considera inadecuado, y el 66,3% lo califica directamente de «violento». Incluso entre quienes votan a LLA, una porción importante lo considera «actuado» (32,5%) y cuestiona su agresividad discursiva.

Ese rechazo, según el informe de Analogías, va de la mano con la pérdida de entusiasmo que generaba la baja de la inflación: «El rechazo al método de intervención presidencial crece pari passu con la baja en la ponderación de los resultados del programa económico, una vez agotada la contribución marginal de apoyos que siempre provoca la baja en la tasa de inflación».

En suma, la encuesta confirma que el escenario electoral continúa abierto, con un empate técnico entre el oficialismo y el peronismo, pero con una pendiente descendente para Milei en segmentos que fueron centrales en su victoria de 2023. El desgaste económico, el rechazo al estilo presidencial y la apatía electoral aparecen como factores que podrían redefinir el resultado legislativo si la oposición logra capitalizar el descontento sin dispersarse.

Ficha técnica de encuesta de Analogías

Universo: Población general de 16 años en adelante, con una muestra de 2.818 casos efectivos

Tipo de relevamiento: Encuesta telefónica (IVR en teléfonos fijos y móviles) en las 23 provincias y Ciudad de Buenos Aires

Fecha de campo: 12 al 14 de julio de 2025

Estratificación: Por género, edad, nivel educativo y distribución territorial (urbana/rural)

Error muestral: ±2,0% con un nivel de confianza del 95%