Ni Nadal ni Federer: Lionel Messi es el deportista favorito de Novak Djokovic

El tenista fue protagonista en un ping pong entre grandes figuras del deporte y no dudó al elegir cuál es su preferido. Mientras Novak Djokovic ganó 186,9 millones de dólares en premios, esto cobró Rafa Nadal en su carrera.

Los ping pong de preguntas y respuestas cortas y rápidas son una de las modas que ganaron terreno en las redes sociales. A diario aparecen protagonistas de todos los ámbitos ante el dilema de elegir entre dos opciones hasta llegar a la respuesta definitiva. Y Novak Djokovic no se quedó afuera de esta propuesta durante su estadía en Mónaco la semana pasada, cuando sorprendió a todos con su eliminación en la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo ante el chileno Alejandro Tabilo.

“¿Tengo que elegir uno?”. Sorprendido, ésa fue la primera reacción del tenista serbio cuando le plantearon los dos primeros nombres para decidirse: Tom Brady o Michael Jordan. Pero, como obliga este tipo de desafío, no tuvo mucho tiempo para decidirse y eligió al histórico quarterback de New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers. “Elegiré a Tom sólo porque tengo una relación personal con él”, justificó su respuesta.

A partir de allí se sucedieron una serie de opciones en las que Djokovic siempre optó por quien tiene siete Super Bowl en su palmarés. Sin embargo, no fue el ganador del último dilema que le planteó el entrevistador de la cuenta de Instagram @overtimetennis. Brady se impuso en las preferencia del serbio por encima Floyd Mayweather (boxeador), Conor McGregor (luchador de UFC), Usain Bolt (velocista), Lewis Hamilton (piloto de Fórmula 1) y Michael Phelps (nadador).

Bolt (récordman en 100 y 200 metros planos, y ganador de ocho medallas de oro olímpicas) y Hamilton (máximo campeón de F1 junto a Michael Schumacher) fueron los dos que más hicieron dudar a Djokovic antes de seguir inclinándose por Brady. Pero cuando la pregunta fue “¿Tom Brady o Messi?”, el serbio no tardó ni un segundo en cambiar su respuesta repetida. “Perdón, Tom. Messi”, sentenció con una sonrisa.

Hubo tiempo para un consulta más y la propuesta fue elegir entre sí mismo y Messi, y ahí tampoco titubeó para volver a señalar al capitán de la Selección Argenntina como su deportista favorito.

El día que Messi alentó

a Djokovic en Miami

Hace apenas unas semanas, el capitán de la Selección Argentina y del Inter Miami asistió a la semifinal del Miami Open en la que Djokovic superó al búlgaro Grigor Dimitrov por 6-2 y 6-3 (luego cayó en la final ante el checo Jakub Mensik por 7-6 y 7-6). El futbolista estuvo en un palco acompañado por su esposa y sus hijos, y luego del encuentro visitó al serbio en los vestuarios, donde intercambiaron camisetas.

“Fue la primera vez que jugué con él en la grada. Le vi jugar en la final del Mundial, cuando ganó con Argentina, y el año pasado una vez, creo que fue un Los Ángeles-Inter Miami”, comentó Djokovic en la conferencia de prensa posterior a su victoria, antes de explicar el por qué de su admiración al argentino: “Es un gran deportista, no sólo un gran jugador de fútbol. Su impacto en el mundo del deporte en los últimos veinte años ha sido inmenso”.