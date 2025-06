Nicholas Galitzine revela su imagen como He-Man y celebra el fin del rodaje

La producción de Masters of the Universe ya cuenta con una fecha de estreno confirmada: el 5 de junio de 2026. Este dato, que hasta ahora se mantenía en reserva, se suma a la noticia principal: el rodaje de la esperada película live-action concluyó oficialmente, con Nicholas Galitzine como el nuevo He-Man. el propio actor celebró el cierre de la filmación compartiendo una imagen caracterizado como el icónico héroe de Eternia y dedicando palabras de agradecimiento al equipo y al elenco.

En su cuenta de Instagram, Nicholas Galitzine expresó: “Ha sido un honor asumir la responsabilidad de interpretar a Adam y He-Man. Ha sido el papel de mi vida y lo di todo. No hay mucho que pueda mostrarles, pero estoy muy orgulloso de la película que hemos hecho. Gracias a nuestro increíble elenco y equipo por todo su esfuerzo”. La publicación incluyó una fotografía donde el actor aparece portando la Espada de Poder, aunque la imagen se mantiene oscurecida para evitar revelar detalles del vestuario final, que, de acuerdo con el medio, parece inspirarse en la serie animada original.

El argumento de Masters of the Universe permanece en secreto, aunque circulan rumores sobre una trama que situaría la acción en la Tierra, convertida en refugio del Príncipe Adam. Tras pasar varios años en este planeta, el protagonista recupera la Espada de Poder, lo que le permite regresar a Eternia y enfrentarse a su eterno enemigo, Skeletor.

El elenco de la película reúne a figuras reconocidas. Además de Galitzine en el papel principal, Camila Mendes interpretará a Teela; Idris Elba dará vida a Duncan / Man-at-Arms, el aliado más cercano de He-Man y padre adoptivo de Teela; Morena Baccarin será la Hechicera; James Purefoy encarnará al Rey Randor; Alison Brie será Evil-Lyn; Charlotte Riley interpretará a la Reina Marlena; Jóhannes Haukur Jóhannesson será Malcolm / Fisto; Sam C. Wilson dará vida a Trap Jaw; Hafthor Bjornsson será Goat Man; Kojo Attah interpretará a Tri-Klops; Sasheer Zamata será Suzie; Jon Xue Zhang encarnará a Ram-Man y Christian Vunipola a Hussein. El antagonista principal, Skeletor, estará a cargo del ganador del Oscar, Jared Leto.

La dirección de la película recae en Travis Knight, conocido por su trabajo en Bumblebee, mientras que el guion fue escrito por Chris Butler, quien se sumó al proyecto tras los borradores iniciales de David Callaham y los hermanos Aaron y Adam Nee.

El medio también recordó que la franquicia Masters of the Universe ha experimentado diversas adaptaciones, incluyendo la reciente serie animada “Amos del Universo: Revelación” (Masters of the Universe: Revelation), disponible en Netflix. La nueva película representa el regreso de He-Man al formato live-action, un acontecimiento que ha generado gran expectativa en la comunidad de seguidores.

“No hay mucho que pueda mostrarles, pero estoy muy orgulloso de la película que hemos hecho”, reiteró Galitzine en su mensaje en Instagra. El actor enfatizó el esfuerzo colectivo del elenco y el equipo técnico, agradeciendo su dedicación durante el proceso de filmación.

La producción de Masters of the Universe se mantuvo bajo estricta confidencialidad, con pocos detalles filtrados durante el rodaje. El anuncio del final del rodaje y la confirmación de la fecha de estreno marcan un hito para la franquicia, que busca consolidar su regreso a la pantalla grande con un elenco de alto perfil y una producción respaldada por Amazon MGM Studios. La expectativa por el resultado final se mantiene alta, especialmente entre quienes crecieron con las aventuras de He-Man y sus aliados en Eternia.

“Ha sido el papel de mi vida y lo di todo”, afirmó Galitzine reflejando el compromiso del actor con el proyecto y la importancia que representa para su carrera. La comunidad de seguidores de Masters of the Universe aguarda ahora el lanzamiento del primer tráiler y nuevos detalles sobre la adaptación, que promete revivir la leyenda de He-Man para una nueva generación.