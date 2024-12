Nick Kyrgios apuntó otra vez contra el doping de Jannik Sinner y volvió a generar polémica

Nick Kyrgios volvió a hacer de las suyas. El tenista australiano, que no compite profesionalmente desde el ATP 250 de Stuttgart del 2023, escribió a través de sus redes sociales un mensaje que hace clara referencia al doping positivo de Jannik Sinner, que salió a la luz hace apenas unos meses y volvió a atacar al italiano.

Quien supo ser finalista de Wimbledon en 2022 escribió en sus redes sociales: «Es bueno haber hecho tantos días consecutivos de entrenamiento. Muñeca reconstruida y lista para regresar. Sin dar positivo en ningún test de drogas. Siéntete orgulloso, Kyrgios lo hace bien».

Esta no es la primera vez que el excéntrico tenista ataca al actual número uno del mundo. Apenas salió la noticia de su positivo por doping y la no sanción, Kyrgios escribió: «Ridículo, no importa si fue accidental o planeado. Das positivo dos veces en el año por una sustancia prohibida (esteroide). Deberías estar fuera durante dos años, tu desempeño fue mejorado. Crema de masaje, sí claro».

Luego de su larga inactividad, Nick se está preparando para volver a las canchas. En los últimos meses, el australiano se estuvo poniendo a punto para regresar al tenis en el 2025. La primera parada que tendrá en la siguiente temporada será en Brisbane, el ATP 250 que se juega en la semana previa al comienzo del Abierto de Australia. Y allí podría enfrentarse, nada más ni nada menos, que contra Novak Djokovic.

Torneo

benefico

El tenis no para. Diego Schwartzman, Gustavo Fernández y Pedro Cachin estarán juntos a beneficio.

Este sábado 7 de diciembre en Bell Ville serán de la partida en una jornada a puro tenis en la segunda edición de Tenis Benéfico en la ciudad.

También verá acción el joven Juan Ignacio Bazán. Con 14 años y nacido en Bell Ville, que fue «apadrinado» por el propio Cachin. Desde las 16, habrá juegos para los más chicos, clínica con la máxima referencia del tenis adaptado a las 19.30 y el choque de lujo entre el Peke y Pedro desde las 21.

Pero además, en el club Bell, habrá colecta de juguetes, ropa y comida, con más de 30 sorteos importantes.

La «mini gira» empezará el viernes 6 en el Botánico Tenis de Córdoba. Contará con la presencia de Schwartzman, de Cachin y Genaro Olivieri para apoyar el trabajo de la Fundación Mi Primer Peloteo.