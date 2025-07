Nick y Joe Jonas hablaron sobre el acoso que sufrieron en su adolescencia por usar anillos de castidad

Los Jonas Brothers hicieron una aparición especial en el capítulo del 24 de julio del podcast “Podcrushed”. Hablaron sobre la reacción de los medios y sus fans, cuando anunciaron que “decidieron usar anillos de pureza” como un compromiso de mantenerse castos hasta el día de sus bodas.

Kevin, Joe y Nick Jonas, dijeron lo incómodo que fue que les preguntaran sobre sus vidas sexuales en los inicios de su carreras artísticas en los tiempos de Disney Channel, cuando apenas tenían entre 12 y 17 años.

Joe recordó que se volvieron populares por usar anillos de pureza, una costumbre común en las comunidades cristianas, en la que personas entre 10 y 11 años los usan como señal de que no tendrían sexo hasta el matrimonio.

Cuando la prensa descubrió eso, solían acosarlos con preguntas sobre sus vidas sexuales, pero los integrantes de la boy band se negaban a responder, ya que sólo tenían entre 15 y 16 años y se sentían incómodos hablando de sexo. También recordaron que en una ocasión fueron amenazados de ser acusados de “pertenecer a una secta” por el simple hecho de portar los anillos, por lo que finalmente accedieron a hablar de los anillos.

Nick Jonas sopesó el sentimiento de invasión que sintió cuando le preguntaron sobre si había tenido sexo y toda clase de preguntas similares que en esos tiempos eran muy comunes.

“No creo que haya estado bien. Pero era común preguntarle a un joven de 14 años sobre su vida sexual”, dijo Joe en el podcast.

Los integrantes de Jonas Brothers confesaron que esa etapa de sus carreras fue incómoda al tener que soportar las preguntas insistentes sobre “por qué no quería tener sexo”.

Joe confesó que la primera vez que apareció en prensa una reportera de la extinta revista Cosmogirl le pidió consejos sobre cómo tener una cita, lo cual le pareció incómodo.

“Recuerdo sentir muchísima presión por querer decir algo que sonara coherente, maduro y adulto… Y era como, no tenía nada que decir”, dijo Joe.

Anteriormente Nick hizo declaraciones sobre su decisión de usar el anillo de pureza. En 2016 admitió que era demasiado joven para entender completamente lo que significaba el anillo de promesa.

“En aquellos días era muy extraño para mucha gente usar ese tipo de anillos de pureza, especialmente como hombres jóvenes de una banda de pop” , dijo Nick.

Los Jonas Brothers echaron un vistazo hacia atrás y hablaron de las dificultades de vivir con ese peso sobre sus espaldas. A pesar de los obstáculos confiesan que aprendieron y adquirieron un buena perspectiva de la vida.

Ahora se dan cuenta que eso les ayudó a mantenerse sanos, a mejorar como hombres y a estar bien con sus decisiones.

Agregaron que es importante que todos hablen de forma seria y profunda con sus padres sobre sexo, y sobre sus proyectos de vida.

“Es importante saber quienes somos y lo que nos hace humanos, y si no podemos abordar estas cuestiones directamente, creo que puede convertirse en un verdadero problema”, finalizó Nick.