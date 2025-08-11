¿Nicki Nicole, de novia con LamineYamal? Las pistas de su explosivo romance entre dedicatorias y salidas nocturnas

La presencia de Nicki Nicole en el reciente partido del FC Barcelona, luciendo la camiseta personalizada de Lamine Yamal y sentada entre familiares y amigos del futbolista, avivó los rumores de una relación que trasciende la amistad. En la última semana, la artista y el joven delantero protagonizaron múltiples episodios que fueron interpretados como gestos de cercanía, tanto en eventos públicos como en espacios privados.

Nicki, junto a sus amigas y allegados al entorno de Yamal, se hizo presente en el Estadi Johan Cruyff, escenario del Trofeo Joan Gamper. La cantante llamó la atención de los presentes al ingresar con una camiseta del Barcelona con el nombre y el número del futbolista estampados en la espalda, detalle que marcó la diferencia respecto a otras celebridades que suelen acudir a los partidos del conjunto culé. Todo un gesto en medio de la ola de rumores entre ambos.La repercusión fue inmediata. Las imágenes de la rosarina en las gradas circularon rápidamente en redes sociales, mientras los hinchas del Barcelona registraban el momento y lo comparteron en distintas plataformas. Este episodio se suma a una secuencia de encuentros entre la cantante y el futbolista, que alimenta versiones de un romance. Tal exposición fue leída como un movimiento que posiciona a la joya del fútbol en la agenda mediática y potencia la figura ya consolidada de la artista, que supera los 21 millones de seguidores en Instagram y es una de las referentes de la música urbana en español.

El detalle de la camiseta, sumado a la ubicación privilegiada en el palco y la compañía de amistades y familiares del futbolista, configuraron la escena más fuerte hasta ahora en torno al supuesto romance. Además, otro dato que reforzó la teoría de romance fue la supuesta aparición de una fotografía de Nicki Nicole como fondo de pantalla en el teléfono de Lamine Yamal. Los usuarios de redes sociales analizaron las capturas que, según afirman, demostrarían que la imagen elegida por el jugador fue tomada por la propia cantante en uno de los eventos donde coincidieron en agosto.

De todas maneras, este acercamiento no comenzó en el estadio. El vínculo personal entre ambos habría tenido su primer episodio relevante durante la celebración del cumpleaños número 18 del jugador, una fiesta privada realizada en la comarca del Garraf. Allí, la rosarina fue una de las invitadas junto a varios referentes de la escena musical argentina y del ambiente barcelonista. Según el relato de medios ibéricos y del periodista español especializado en espectáculos Javi Hoyos, en esa celebración no existieron escenas explícitas de romance, pero sí se registró un trato especial, marcado por la complicidad, las risas y la cercanía.

En ese evento privado estuvieron presentes reconocidos referentes de la música argentina, como Bizarrap, que también dijo presente este domingo en el estadio, Duki y Luck Ra, invitados especialmente por el joven futbolista. La presencia de estos artistas permitió mostrar la integración de Nicki al entorno íntimo del jugador de fútbol y reforzó el nivel de cercanía que viene construyendo con las figuras más influyentes del círculo personal del joven.

Días más tarde, el mismo periodista español reportó que ambos acudieron juntos a una discoteca cercana a la playa. Él indicó que la salida nocturna terminó en muestras públicas de afecto y que abandonaron el local juntos de madrugada. La cronología sugiere que, aunque en la fiesta de cumpleaños predominó la cautela, el vínculo habría evolucionado en encuentros posteriores y en espacios menos expuestos. Un video publicado posteriormente por Nicole en el que aparece escuchando la canción “The Boy Is Mine”, el hit de Brandy y Monica de 1998, aumentó los rumores de romance, siendo que fue interpretada como una señal sobre el presente del vínculo con el talento del deporte.

A pesar de su corta edad, Lamine Yamal ya protagonizó historias amorosas de alto perfil y repercusión mediática. Durante la pasada Eurocopa, se confirmó su relación con la influencer Alex Padilla, quien lo acompañó en varias celebraciones con la selección española y en la gala de premiación Globe Soccer Awards en Dubái, donde fue distinguido como Mejor Jugador Emergente de 2024.

Sin embargo, tras un periodo de idas y vueltas, la pareja terminó su vínculo afectivo a inicios de 2025. El entorno del futbolista confirma que ambos cortaron definitivamente después de un distanciamiento postvacacional. Luego, fue vinculado al menos mediáticamente con la influencer Fati Vázquez luego de compartir unas vacaciones en Italia, aunque el propio futbolista negó cualquier relación sentimental y aclaró que ambos son solo amigos.

Nicki Nicole, por su lado, vivió romances que trascendieron ampliamente en el público latino. Mantuvo una relación con el artista Khea, un vínculo de perfil bajo que finalizó en buenos términos por motivos laborales. Posteriormente, su relación con el rapero Trueno la llevó, incluso, a planes de compromiso: ambos oficializaron su noviazgo, compartieron su anillo y generaron expectativas entre sus seguidores, aunque el enlace nunca se concretó. El noviazgo concluyó después de más de dos años y la ruptura marcó a la intérprete, que reflejó parte de sus experiencias sentimentales en sus canciones.

En 2023, la rosarina sumó otro capítulo a su historial amoroso con el exitoso cantante mexicano Peso Pluma. El romance, blanqueado en redes sociales y muy presente en la agenda del espectáculo, llegó a su fin tras la difusión de un video en el que apareció el cantante con otra mujer. Nicki confirmó entonces su separación, hablando públicamente sobre el respeto en las relaciones y dejando un mensaje claro de autonomía y autoafirmación ante la infidelidad.