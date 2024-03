Nicki Nicole habló tras su separación de Peso Pluma: «Fue todo bastante expuesto»

A poco más de un mes de su separación con Peso Pluma, las heridas de Nicki Nicole comienzan a sanar. Es que, poco a poco, la cantante de “Wapo traketero” comienza a relatar cómo vivió el final de su relación con el mexicano. “Sentí que fue todo bastante expuesto y que desde mi parte tenía también que decir lo que sentía y lo que me pasaba”, expresó la joven mientras afronta una serie de shows por Europa.

En el marco de su show en WiZink Center, en Madrid, la rosarina tuvo un diálogo con sus fans y aprovechó para hablar de su estado sentimental. Es que tras la separación de Nicki Nicole y Peso Pluma, una marea de especulaciones comenzó a rondar la relación de los cantantes. Inmediatamente, la gente en redes sociales elaboró todo tipo de conjeturas sobre el vínculo que llevaba unos meses.

En ese sentido, la artista habló sobre las sensaciones que le generó esta situación y cómo le afectó: “Viste cuando se te mezcla lo privado con la exposición, porque sale mucha gente a decir ‘ah bueno, ahora van a hacer esto’ y como que salen a opinar y esas cosas y es difícil”.

En medio de esos recuerdos, la cantante de ‘Mamichula’ se refirió a la carta que publicó apenas comenzaron a circular las imágenes de Peso Pluma con otra mujer: “Entonces yo dije ‘ok, esto está pasando, está en mí decir algo, no decirlo, pero siento que lo tengo que decir’. Y también va de la mano con lo que soy. Yo canto lo que vivo y digo lo que siento. ¿Y si no fuera así? No estaría siendo yo al 100%. Lo hice un poco porque lo sentí. Y me gustó mucho también el hecho de los mensajes que recibí de muchas mujeres, mucho apoyo, mucho cariño, que es algo que es un poco difícil”.

Desde entonces, la artista aprovechó alguna de sus apariciones para hacer referencia a la infidelidad de Peso Pluma y dedicarle algún mensaje. Uno de los últimos fue en el cierre de sus presentaciones en Argentina, el cual significaba su octavo show en el Movistar Arena. Casi al final del concierto, la intérprete se tomó unos minutos para hablarle a sus fans. Antes de entonar “Plegarias”, la joven dijo: “He hecho mucha catarsis a través de esta canción y siento que muchos de ustedes presentes hoy en día están acá, están contentos, están felices disfrutando pero sé que también tienen muchas guerras internas y cosas que todos batallamos todos los días”, comenzó expresando con su habitual sinceridad sobre su estado de ánimo.

“Y la música nos salva. No todo es risas, no todo es disfrute, sé que también hay mucha catarsis a través de ella”, confesó. Acto seguido, se refirió a la letra de la canción con la que iba a cerrar su presentación. “Siento que Plegarias me ha marcado una gran conexión entre nosotros”, dijo, mientras se detuvo para escuchar las ovaciones del público. “Y por eso es el momento más especial de la noche, porque siento que liberamos muchas cosas con esta canción. Así que los quiero invitar a eso, a que se liberen, a que la disfruten, a que puedan a través de ella sanar muchísimo”.