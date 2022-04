Nicki Nicole se presentó en Coachella 2022 y fue ovacionada: «Para mí es muy importante»

Compartir

Luego de dos años de ser suspendido por pandemia, Coachella celebró su regreso. El festival de música se lleva adelante en Indio, California y durará dos fines de semana, del 15 al 17 de abril y del 22 al 24 de abril contó este sábado con la presencia de la artista rosarina Nicki Nicole.

“Muchas gracias a toda la gente que está presente. A los que no me conocen les agradezco de corazón. Para mí es muy importante esto y gracias a la gente de Argentina que está acá presente también. Un aplauso para ustedes”, dijo Nicole ante su público durante su esperada presentación.

Horas antes, la cantante Nicki Nicole ya había expresado también su alegría palpitando sus presentaciones de este sábado 16 y el próximo 23 de abril: “Estoy muy agradecida por todo lo qué pasó, está pasando y todo lo que se viene. Gracias a todos por el amor que me fueron dando en cada presentación, en cada ciudad y cada lugar donde estuve en estas últimas semanas”, posteó la trapera de tan solo 21 años en sus redes sociales.

En lo que ya se ha transformado en la vidriera más cool entre los festivales rockeros, y en una clara búsqueda de incorporar nuevos públicos, estuvieron y estarán por el Empire Polo Ground, en Indio (California), alrededor de 20 artistas latinos, incluidos Karol G, Anitta, Omar Apollo, Ed Maverick, Jessie Reyez, Pabllo Vittar y la también argentina Nathy Peluso, entre muchos otros.

Diás atrás, Nicki Nicole formó parte del primer día del festival Tecate Pal Norte, realizado en México. La rosarina se presentó con los éxitos de su álbum debut Parte De Mí y contó con la visita de Trueno en el escenario. La artista argentina interpretó los hits de su álbum debut así como los singles Colocao y la BZRP Music Session con la que saltó a la fama mundial.

De Rosario a Nueva York. En noviembre de 2019, luego de mostrar su talento en algunas batallas de freestyle en las que se animó a competir en Rosario, lanzó el ya mencionado “Wapo Traketero” como parte de su primer álbum, Recuerdos. Casi dos años después -23 meses, para ser más precisos- llegó “No toque mi Naik”. En el medio, claro, hubo otros tantos éxitos que la llevaron a la popularidad con la que alcanzó un público masivo.

“Al principio tenía miedo de perderme en un personaje y de darme cuenta de que la persona que era se fue con ese personaje que algún día quise ser. Me alejé mucho de mis amigos y de mi familia porque empecé a viajar y tenía miedo de volver y de que me dijeran que estaba cambiada, porque ya no me encontraba mucho conmigo. Estaba siempre pensando en que el personaje podía dar más o podía hacer otra cosa. Pero por suerte siempre tengo a las personas necesarias al lado para bajar a la tierra y enfocarme”, había delcarado la cantante a Teleshow en una entrevista.

Mientras estudiaba la secundaria en el colegio Gurruchaga de Rosario, decidió orientarse al arte y allí descubrió que “eso era lo que quería hacer”. “Más allá de lo que nos enseñaban, los profesores nos daban valores y lecciones de vida: hablaban de cumplir lo que soñás más allá de lo que quieras hacer. Y eso me motivó, me llevó a estar segura de lo que quiero ser. Lo que pude desarrollar ahí fue la comunicación hacia la otra persona. Yo era una persona mucho más cerrada, tímida. Pero aprendí a ser más abierta a la opinión del resto y a poder charlar con el otro respetando su opinión”, recordó Nicki por aquel entonces.

En 2020 recibió dos premios Spotify Awards, un Quiero y también fue nominada en los MTV Europe Music Awards y en los Grammys Latinos. En febrero pasado fue reconocida como la artista revelación femenina del año en los Premios Lo Nuestro. Y luego hizo historia convirtiéndose en la primera argentina en presentar su show en el programa de Jimmy Fallon.

