Nicki Nicole se suma al elenco de Envidiosa y hace su debut como actriz

Envidiosa, la serie argentina de Netflix, logró consagrarse como una de las más vistas de la plataforma. En plena grabación de la tercera temporada de la serie, anunciaron la incorporación de Nicki Nicole, que hará su debut actoral y tendrá un rol importante para la trama. Esta confirmación la hicieron desde la página oficial de la plataforma de streaming y la reacción de Griselda Siciliani, la protagonista de la historia, no tardó en llegar.

El personaje que marcará el ingreso de Nicki al mundo de la actuación lleva el nombre de Virtudes. Si bien no se dieron muchos detalles del papel que llevara a cabo, ya solo su look deja en claro que es algo totalmente diferente a ella. “Virtudes es una persona bastante, bastante… La tienen que ver”, cuenta la rosarina en el video manteniendo el suspenso en torno al tema.

Al posteo que hizo el gigante del streaming no tardó en generar una catarata de reacciones entre los seguidores de la serie y Siciliani dejó en claro su felicidad por esta incorporación: “Daleeeeee pibaaaaaa!!!!!!”

La tercera temporada de Envidiosa comenzó su rodaje en marzo de 2025, aunque hasta el momento no se anunció una fecha oficial de estreno. La producción confirmó que esta nueva entrega sumará nuevos personajes. El elenco central se mantiene con figuras destacadas como Griselda, quien interpreta a Vicky, la protagonista de la historia; Esteban Lamothe, quienes ya han sido parte de entregas anteriores, también continuarán en esta temporada. La actriz Lorena Vega, conocida por su papel como Fernanda, la psicóloga de Vicky.

Semanas atrás, Griselda celebró su cumpleaños número 47 y recibió un especial regalo de parte de la cantante de “Ojos verdes”. Entre los regalos que recibió en su día especial, la actriz resaltó el gesto que recibió de la rosarina, quien la sorprendió previo a una jornada de grabación de Envidiosa, Así las cosas, Siciliani mostró el ramo de flores que le envió la cantante de música urbana. “Feliz cumple Gris, con amor, Nicki”, se leía en la dedicatoria que traía el arreglo floral. Emocionada por la situación, Griselda devolvió: “Gracias reina absoluta, te amo”.

El video con el que confirmaron la tercera temporada de Envidiosa

“Después de tantos disgustos teníamos que darle una razón para festejar. Vuelve Vicky porque todavía la psicóloga no le dio el alta. La temporada 3 de Envidiosa se empieza a grabar muy pronto”, se leyó al pie de un video que se publicó en la cuenta de Instagram de la plataforma de streaming que emite la serie. En la divertida pieza, se ve al personaje de Siciliani interviniendo en una falsa kiss cam montada en un partido de tenis: cuando las parejas apuntadas se besan, la cámara después se posa sobre ella, quien hace gestos raros, se tapa con un abanico o directamente piden que corten con tanta dulzura.

La serie cuenta la historia de Vicky, una mujer atrapada entre sus deseos y la vida que siempre imaginó. En la segunda temporada, su dilema se intensificó: ¿apostar por un futuro estable junto a Dani (interpretado por Martín Garabal) o rendirse a la pasión que siente por Matías?

Este conflicto se convirtió en el eje de la trama, donde la protagonista navega entre la indecisión, el miedo y el deseo. Con un tono de comedia ligera, la serie refleja las contradicciones de una mujer moderna que lucha entre lo que quiere y lo que cree que debería querer. Si bien la plataforma todavía no reveló detalles sobre la trama de la próxima temporada, todo apunta a que la historia de Vicky y Matías seguirá evolucionando, profundizando en sus conflictos amorosos y personales. El rodaje comenzará en marzo de 2025, por lo que es probable que la nueva temporada llegue a fines de este mismo año. Además, se rumorea que también habrá una cuarta parte de Envidiosa.