Nicki Nicole, separada de Lamine Yamal, estaría muy cerca del streamer Mernuel

Este fin de semana se instaló un nuevo capítulo en la agenda del espectáculo: Nicki Nicole, recientemente separada de Lamine Yamal, quedó envuelta en rumores que la vinculan con el streamer Mernuel. La versión tomó fuerza a partir de mensajes que comenzaron a circular en redes y Ángel de Brito afirmó que ambos estuvieron juntos “toda la noche” y que se retiraron juntos del lugar.

El mensaje que desató la versión fue difundido en Ángel Responde, el programa de Bondi que conduce el periodista. “Una amiga mía la vio irse con Mernuel, uno de los chicos youtuber de moda. Estuvieron juntos toda la noche y se fueron juntos”, decía el texto que se viralizó.

En el mismo mensaje se mencionaba que el encuentro se habría producido en uno de los locales más concurridos de la noche porteña, y que la cercanía entre ambos ya se había notado días antes, cuando Nicki había aparecido en un stream del joven creador de contenido donde estuvo Yanina Latorre como invitada. Esa aparición fue la primera señal que encendió las especulaciones sobre un vínculo más allá de la amistad.

Las redes hicieron el resto. Usuarios comenzaron a comparar las historias de Instagram de ambos: él, sentado dentro de un auto; ella, vestida con una camiseta violeta y amarilla. Las imágenes, aparentemente tomadas en el mismo entorno, circularon acompañadas de mensajes que preguntaban si estaban juntos o si se trataba solo de una coincidencia.

Desde Europa, unos días antes, Lamine Yamal rompió el silencio con un enfoque tajante. En diálogo con el periodista Javier de Hoyos, el delantero del Barcelona aseguró que la separación no se debió a una infidelidad. “No ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya. No le he sido infiel ni he estado con otra persona”, dijo, buscando despejar cualquier sospecha sobre terceros. Sus palabras apuntaron a frenar la ola de comentarios que asoció la ruptura con la aparición de Mernuel en la vida de la cantante.

La historia entre ambos había comenzado a finales de agosto, cuando la cantante hizo pública la relación subiendo a Instagram una fotografía junto a Yamal por el cumpleaños de él. Esa imagen bastó para confirmar lo que venía siendo un secreto a voces entre seguidores y cronistas: una nueva pareja irrumpía en escena y captaba todas las miradas. Desde entonces, registros de viajes, celebraciones y complicidades digitales alimentaron la expectativa de la audiencia.

Y así, en medio del estallido de rumores y mensajes cruzados desde ambos lados del Atlántico, la trama parece dar un giro definitivo. La separación de Nicki Nicole y Lamine Yamal deja abiertas las heridas de una relación que se vivió tan expuesta como breve. Ahora los focos apuntan a Mernuel, quien podría ser el nuevo protagonista.

Detrás del alias “Mernuel” está Manuel Merlo, creador de contenido con fuerte presencia en Kick y YouTube. Bajo el universo “Mernosketti” suele realizar transmisiones junto a otros streamers como Bauleti y Moski. En uno de esos programas, Nicki participó y llegó a decir en tono distendido que él era su “amor platónico”, un guiño que los fanáticos rescataron y que ahora vuelve a circular como antecedente. Desde entonces, la interacción entre ambos en redes fue seguida de cerca por los seguidores de la artista.

La respuesta por ahora son mensajes, capturas de pantalla, frases sueltas y el incesante murmullo de la red. Pero en el centro del huracán mediático solo queda una certeza: la historia conjunta de Nicki Nicole y Lamine Yamal llegó, al menos por ahora, a su final, tras apenas unos meses de ocupar las portadas del mundo.