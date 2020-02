Nicky Jam aprovechó el Día de San Valentín para dar una gran sorpresa a su novia

Compartir

Nicky Jam demostró, una vez más, ser un verdadero romántico. Por eso eligió el día de San Valentín para sorprender a su novia con una propuesta de matrimonio.

La bella Cydney Moreau, quien no se esperaba la gran sorpresa, rompió en llanto al escuchar la propuesta y, entre lágrimas, aceptó de inmediato casarse con él.

El episodio fue compartido por el artista a través de su cuenta de Instagram, con dos imágenes: la primera, una piscina llena de globos y junto al mar, en la que se leían las palabras “Merry me” (cásate conmigo). La segunda, él inclinado frente a Moreau, con un anillo en la mano.

En otro posteo, Jam eligió subir un video del momento en el que llegan al lugar, ella ve el cartel con la propuesta y, emocionada, lo mira agacharse y sacar las alianzas.

“El mejor san Valentín de mi vida te amo @cydrrose, que duremos hasta viejitos soy el hombre más feliz del mundo y eso no lo cambia nadie”, escribió el cantante junto al video.

La propuesta sorprendió a varios, debido a que la pareja se mostró públicamente por primera vez apenas en diciembre pasado.

En minutos las publicaciones recibieron cientos de comentarios y felicitaciones de sus seguidores y colegas, entre ellos las del dúo Mau y Ricky Montaner, que fue uno de los primeros en comentar: “Felicitaciones hermano”.

Esta es la primera vez que el reguetonero confirma tener una relación tras su matrimonio con la colombiana Angélica Cruz, con quien se casó, pero terminó separándose al año y medio. La boda civil entre ambos se celebró en enero de 2017 y dio paso a una lujosa fiesta un mes después en Medellín, Colombia, donde asistieron estrellas como Vin Diesel y J Balvin.

Moreau, oriunda de Louisiana y de 25 años, además de ser modelo es ex corredora.

La actitud de Jam contrasta con su par puertorriqueño Bad Bunny, quien con motivo de San Valentín presentó su nuevo sencillo y video de la canción “Ignorantes”, en la que participa el panameño Sech y donde se refiere al desamor. “¿Quién está listo para bailar y llorar hoy a la medianoche?”, había publicado a través de sus redes sociales.

Nicky Jam lleva más de 30 tatuajes en el cuerpo y hasta en su nombre artístico, el “Jam” viene de la mermelada que se vendía en el supermercado en Puerto Rico en el que comenzó a trabajar de adolescente y donde comenzó a cantar sus composiciones en reggaetón.

En noviembre pasado, Jam presentó su último álbum —Íntimo— que incluye colaboraciones con otros exponentes del género urbano, como Anuel AA, Darell, Rauwn Alejandro, Sech y Ozuna.