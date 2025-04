Nicky Katt: se ha revelado la causa de muerte del actor de ‘Friends’ y ‘Dazed and Confused’

La causa de muerte del actor Nicky Katt, conocido por sus papeles en Dazed and Confused, Boiler Room y Boston Public, fue confirmada como suicidio, según informó TMZ este lunes. Katt, de 54 años, fue hallado sin vida en su apartamento del área de Los Ángeles el pasado 8 de abril, de acuerdo con fuentes policiales citadas por el medio.

El cuerpo fue descubierto por su arrendador, quien ingresó al inmueble tras varios días sin tener noticias del actor. Las autoridades indicaron que Katt murió por ahorcamiento y no dejó nota alguna. Según los informes, llevaba más de un día fallecido cuando fue encontrado.

Una semana antes del hallazgo, el administrador del edificio lo había visitado para recordarle el pago del alquiler. Al regresar cinco días después, encontró la puerta abierta y el cuerpo del actor en su habitación.

Nacido el 11 de mayo de 1970 en Dakota del Sur, Katt comenzó su carrera como actor infantil con apariciones en series como Quincy, M.E., Father Murphy y Fantasy Island. Su salto a la fama llegó con el personaje de Clint Bruno en Dazed and Confused (1993), donde actuó junto a Matthew McConaughey, Ben Affleck y Parker Posey. También tuvo un breve papel en la serie Friends, donde interpretó a un cliente molesto en el episodio “The One with the Mugging” (Temporada 9, Episodio 15).

Durante su carrera, acumuló créditos en producciones como Waking Life, SubUrbia, School of Rock, The Limey, Insomnia, Death Proof, Behind the Candelabra y Batman: The Dark Knight.

El director Richard Linklater, quien lo dirigió en múltiples ocasiones, escribió tras conocerse la noticia: “Probablemente él sobrecargó todos sus papeles, lo que lo hace memorable… aunque a menudo exasperaba a sus allegados, lo convierte en alguien a quien nunca olvidarás”.

Por su parte, Robert Rodríguez, con quien trabajó en Planet Terror, lo recordó como un actor meticuloso y creativo: “Llegaba increíblemente preparado… Nicky era un auténtico placer dentro y fuera de la cámara. Un verdadero artista. Un amigo”.

Nicky Katt no tenía hijos y estuvo casado con Annie Morse entre 1999 y 2001.

Una trágica coincidencia

Algo que ha llamado mucho la atención de los medios y el público en general ha sido la edad en que murió Katt: 54 años, la misma edad a la que otro querido actor de Friends, Matthew Perry, falleció en 2023.

A esto se le suma a que ambos enfrentaban serios problemas emocionales. Si bien, en su momento se reportó que Perry se encontraba en mejor estado anímico al momento de su muerte, su adicción a la ketamina, que terminó por causarle una sobredosis letal, era señal de que su estado anímico era delicado.

Kayti Edwards, expareja de Matthew Perry, compartió en su momento que el actor no se encontraba bien al momento de su muerte.

“Yo no estaba allí, así que no sé exactamente lo que pasó, pero conozco a Matthew como persona y como amigo y conozco las pautas que condujeron a esto. Podía verlo a la legua, no parecía estar bien durante las dos últimas semanas de su vida. Las personas sobrias que le conocían nunca habían estado con él cuando se drogaba, así que no conocían las señales”, declaró.