Nico Magaldi retó a sus panelistas por reírse cuando Floppy Tesouro contaba situaciones de acoso: “No es gracioso, es horrible”

Compartir

Linkedin Print

Esta semana, Nati Jota denunció públicamente a un hombre que la acosaba virtualmente a través de su red social. La joven periodista compartió los desagradables audios que el sujeto le enviaba, refieréndose a ella de una manera violenta y desubicada.

En ese marco, Nicolás Magaldi hizo un móvil con Floppy Tesouro, le contó lo que le había pasado a Nati Jota y le preguntó si alguna vez fue víctima de ciberacoso. Lo que no imaginó el conductor de El show del problema fue que tendría que llamarle la ataneción a sus panelistas, Silvina Luna, Mica Viciconte y Cinthia Fernández porque alguna de ellas hizo comentarios por lo bajo y generó risas.

“¿Sufriste alguna situación así, donde también te extorsionaran o acosaran virtualmente?”, le preguntó Magaldi. Y Floppy contó su dura experiencia: “Tremendo lo que acabo de escuchar, pobre Nati. En una época que yo estaba en el Bailando, Marcelo tuvo que hacer pÚblico que me estaba persiguiendo una persona que me enviaba regalos obscenos. Al principio me mandaba obsequios a la producción, yo recibía la florcita, el perfume, y decoraba el camarín. Pero un día me llegó una vela con forma de pene”.

En una pausa de su relato, Silvina Luna lanzó por lo bajo, dado que a su lado se sienta José María Muscari: “Jose estaría feliz”. Atento a la nota y a lo que ocurre en el estudio, Nicolás expresó: “No es gracioso, es horrible”.

Sin advertir los comentarios que estaban haciendo las panelistas en el piso, Floppy Tesouro contó otro momento de acoso y y preocupación: “Acto seguido me pasó, que yo salía tarde de ensayar, y recibí un mensaje que decía ‘qué bueno que vas por Libertador, camino corto”. El conductor miró a Viciconte y comentó: “Más o menos lo que contaste ayer”. Y Mica respondió, sería: “Yo iba caminando, igual”. Dicha frase generó risitas nuevamente y Nicolas Magaldi no las dejó pasar: “Quiero que tomemos el tema en serio. Yo estoy buscando que en el programa se hable más de esto para que no les pase más. Obviamente algunas cosas causan gracia, pero quiero que no les pase más, porque me parece a mí que es algo con lo que conviven como algo normal, ‘siempre hay algún depravado que me escribe’. Pero no está bueno”.