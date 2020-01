Nico Occhiato habló tras su encuentro con Flor Vigna: «Elegimos vernos cada tanto»

Compartir

La última pareja campeona del Bailando fueron invitados este jueves a participar del programa Bienvenidos a Bordo, el ciclo de preguntas y respuestas que conduce Guido Kaczka en la pantalla de El Trece. El conductor del ciclo no pudo evitar saber más sobre la filtración de las imágenes, que difundió Ángel de Brito en su programa, donde se ve a los ex Combate juntos en una estación de servicio.

“Sí, nos vimos con Flor (Vigna) obviamente. Estábamos en la casa de unos amigos – nuestros ex compañeros de Combate- y fuimos a comprar agua y algunas cosas más”, comenzó explicando Occhiato ante la pregunta de Kaczka que puso en aprietos al nuevo conductor de El Nueve.

“Con Flor nos queremos muchos y nos seguimos viendo, pero si podíamos evitar que nos vieran hubiese sido mejor”, reveló el joven que intentó salir de ese momento con la mayor elegancia posible. “Ahora estamos separados, pero elegimos vernos cada tanto y nos queremos muchos. Estamos teniendo una relación si etiquetas, sin ningún vinculo que por ahí es difícil entender”, agregó.

“Hoy está pasando esto, nos queremos, nos vemos, la pasamos bien y no sé lo que va a a pasar”, continuó Nico sobre el futuro entre él y Vigna. La protagonista de unos de los éxitos teatrales de esta Ciudad, coincidió en diálogo con Teleshow: “No tenemos ningún problema el uno con el otro, nos queremos mucho pero no estamos en pareja, cada uno puede estar con quien quiera, la decisión de estar solteros y hay mucho cariño entre uno y el otro y nos podremos ver, está la puerta abierta, no está charlado ni nada, nos podemos ver como no, no hay una relación”.

Nico y Flor se conocieron en el 2014 cuando ambos eran participantes de Combate. Juntos fueron creciendo en el medio (y en la vida) hasta hacerse un nombre que logró trascender el ciclo de El Nueve. Superaron algunas crisis, pero siempre lograron salir adelante como la dupla que eran dentro y fuera del programa.

Sin embargo, los compromisos laborales, el crecimiento exponencial de ella en su carrera, los tiempos y las ganas de él de mudarse de la casa de sus padres a un departamento, solo, hicieron que en en abril del año pasado, la pareja pusiera fin a su noviazgo.

Recordemos, que además, ambos se enfrentaron en la final del Súper Bailando, que consagró a Nicolás Occhiato en la votación telefónica, dejando de esta manera, sin tricampeonato a su ex pareja.