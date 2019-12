Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña son los grandes campeones del «Bailando 2019»

Compartir

Fue una final apasionante, emotiva, con todos los condimentos, como bien nos tiene acostumbrados el Bailando. Luego de una apertura que incluyó la participación de los grupos Vox Pop y Malevo, y los bailes del staff de bailarinas, las jefas de coach, los coaches y el jurado completo (incluyendo los integrantes del BAR), apareció Marcelo Tinelli con su ya clásico “Buenas noches América” para abrir la noche.

Tras la presentación de rigor del jurado saludó, como suele ser habitual en estas instancias decisivas, a Adrián Suar, gerente de programación de El Trece.

“Me dieron ganas de bailar, imaginate”, bromeó Suar, halagando la presentación. Claro que no faltaron las chicanas habituales, como cuando Marcelo le dijo que el canal decidía reemplazarlo por Chueco en línea.

«Hiciste un año extraordinario, esto que pasa en vivo no pasa en ningún programa del mundo», le dijo luego Suar, ya hablando en serio.

“Ahora yo soy presidente de San Lorenzo y tenés a Mario Pergolini vicepresidente del tuyo. Va a volver la pica y Mario entra a un club que ya sabe que es hijo nuestro”, bromeó. “Se va a quedar todo el programa y felicitaciones por la película Corazón loco”, le dijo el presidente electo de San Lorenzo.

“A partir del 20 de enero Separadas en la pantalla de El Trece”, agregó él, y luego entre los dos fueron repasando la programación que se viene a partir del mes de enero.

Luego de bromear con los tiempos del programa y de obtener el okey de Suar para estirarse un poco más de lo habitual, llegó la presentación formal de las dos parejas finalistas, empezando por Flor Vigna.

“Otra final, qué nervios”, le dijo Marcelo. “Tengo una adrenalina, estoy muy movilizada”, afirmó la actriz. “Es una final de una incomodidad linda, que durante todo el año me hizo crecer muchísimo y hoy me hace salir del cascarón”, explicó. “Me enfrentó a mis faltantes pendientes. En este programa y en este año me animé a descubrirme, y estoy más viva que nunca”, explicó. “Recién para aflojar todo estuvimos haciendo previa, porque más allá de todo es un sueño estar acá”, agregó.

“No lo puedo creer todavía, no puedo creer lo que se vive con este programa, pasé un fin de semana rarísimo”, dijo Nico Occhiato apenas fue presentado por Tinelli. “Es como si fuera la final del mundial, nunca pasé por algo similar”, agregó. “Es una final hermosa, quien gane va a estar bien. Obvio que quiero ganar, pero si gana Flor está perfecto. Después de lo que la remamos juntos, qué hacemos los dos acá en el programa más grande de Latinoamérica, nos propusimos disfrutarlo y que sea lo que tenga que ser, pero que sea con amor”, cerró.

Como no podía ser de otra manera, no faltó Conce, la abuela de Occhiato, con sus pastafrolas para el conductor y todo el jurado. Y, aprovechando la presencia de las autoridades del canal, esta vez también les convidó a ellos.

«¿Ya vamos a bailar?, bromeó Nico. “Encima vamos contra el Real Madrid, es el Cirque Du Soleil ella”, agregó en broma. “Yo estuve siempre acá cuando Flor ganó, y estar ahora acá es increíble”, lanzó.

El primer ritmo fue el Jive, y quien abrió la pista fue la bicampeona del certamen, quien junto a Facu Mazzei bailó Great balls of fire de Jerry Lee Lewis. En tanto, su ex pareja, acompañado por Flor Jazmín Peña, eligió el tema Don´ t stop me now de Queen.

A la hora de la votación empezó Ángel de Brito, quien sorprendió con un voto a la pareja de Nico Occhiato. “Son espectaculares, da piel de gallina verlos bailar, les dijo Pampita. “Por una mínima diferencia mi voto es para la pareja número 2”, agregó la top model, quien también se inclinó por Occhiato.

“Son dos parejas que se merecen estar acá, y las dos parecidas y muy distintas. Entiendo los nervios”, arrancó Flor Peña. “Creo que lo que hicieron este año fue hermoso”, elogió a Vigna. “Nico, no puedo creer lo que creciste”, halagó a Occhiato. “Me tengo que inclinar por una y para mí el voto es para la pareja número 2”, afirmó, en sintonía con sus colegas.

“Esto es para Suar, para Pol-ka, unitario va, algo va con esto”, arrancó Polino. “Ustedes chicos estuvieron impecables, así que mi voto es para la pareja número 1”, sostuvo Marcelo, dejando abierto el resultado.

“Te amo Facundo, has crecido increíblemente, superas todo. Flor también me encantas, la quiero en Stravaganza”, los elogió Flavio. “Antes quiero un abrazo de Flor y de Nico”, les pidió el coreógrafo. Fue ahí que ambos se trenzaron en un abrazo, pero luego corrió a abrazar también a su coach, Mati Napp, con quien tuvo un breve romance tras su separación de Occhiato.

A la hora de la votación, se inclinó por Occhiato y terminó por definir el primer punto, más allá de que Fidalgo votó por Flor y Pachano también se decidió por el ex Combate.

Luego de los saludos de los seres queridos de la pareja de Flor y Facu, llegó el segundo baile de la noche, el Cha Cha Pop, que tuvo a Vigna en primer término bailando el tema Suckler, de los Jonas Brothers.

Antes de que saltaran nuevamente a la pista Occhiato y Flor Jazmín Peña llegaron los mensajes para la pareja, que bailó el tema Está Rico, de Marc Anthony, Will Smith y Bad Bunny.

“Demostraste por qué sos bicampeona, ahora sí. Me gustaría que no te gane la incomodidad, sé que podés manejar todo esto. Me gustaría que abandones la culpa, andá para adelante y hacé lo que sentís”, le dijo Ángel de Brito a Vigna.

«Me quiero ir siendo yo», respondió ella.

“Nico arrancó como un Listorti y te vas bailando fuerte. Tenés una familia hermosa, la pudiste disfrutar acá y eso fue muy lindo de ver todo el año”, lanzó De Brito, quien volvió a inclinarse por Occhiato.

«En este ritmo traté de mirarlos a ellos, no a sus compañeros que son maravillosos. En este ritmo no puedo dejar de valorar el trabajo de uno de los dos, mi voto es para la pareja número uno», evaluó Pampita, quien se inclinó por Flor.

“Nos hubiera encantado verlos bailar uno más, pero hasta acá llegamos”, se lamentó Flor Peña. “Lo que les enseñas a tus fanáticos es que trabajando duro se llega”, la halagó a Flor. “Nico hiciste un gran certamen, pase lo que pase ya sos un ganador”, le dijo a Occhiato. “Los dos divinos, pero la verdad que en este momento tengo que votar a la pareja 1”, expresó en referencia a la bicampeona.

«Las dos parejas me encantan. Todos te dicen que cambies pero no tenés que cambiar nada Flor, yo acompaño a la pareja número 1», dijo Polino, quien también votó por Vigna.

“Hacés todo bien, yo me caso con vos”, le dijo Flavio a Vigna entre risas. “Son una pareja que todo el tiempo pueden hacer más y más, no hay con qué darles, son los mejores”, agregó el coreógrafo, quien con su voto le dio el empate a la pareja de Flor y Facu Mazzei.