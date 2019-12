Nico Vázquez recordó a su hermano Santiago a tres años de su muerte: «Siempre juntos»

Compartir

Nico Vázquez recordó a su hermano Santiago, fallecido hace tres años mientras vacacionaba con un grupo de amigos en Punta Cana. El joven, también actor, tenía 27 años y falleció de muerte súbita.

“Hoy Instagram me recuerda esta foto. Nada es casual. Siempre juntos. Recuerdos”, escribió el protagonista de Una semana nada más, junto con una imagen de él en su casamiento en la que se lo ve con Santiago y un grupo de amigos.

Nico se había casado con Gimena Accardi en Mar del Plata el 10 de diciembre del 2016. La foto que compartió es una de las últimas que se sacó con Santiago ya que tras la fiesta se despidieron porque el menor de los Vázquez se iba de vacaciones con un grupo de amigos a Punta Cana, en medio de un parate en la obra de teatro que estaba protagonizando con producción de su hermano.

Fue Gimena quien recibió la fatal noticia: “Me suena el teléfono del mejor amigo de Santi, que estaba ahí y con quien compartía habitación, para darnos la noticia. «Yo estaba sola en casa y Nico se había ido al banco a hacer trámites. Agarré el auto, lo fui a buscar y de ahí arrancó una pesadilla que no te la puedo explicar”, contó ella en Radio Metro al poco tiempo.

Sobre las causas del deceso, contó: “Era algo congénito que nunca supo que lo tenía, no tiene síntomas y tu cuerpo responde como respondió siempre. No te das cuenta de los síntomas y solo lo ves con un ecocardiograma, pero tiene que ser un soplo o una arritmia para que lo detecten. Es un caso en un millón”.

El año pasado, invitado a PH Nico se refirió a la partida de su hermano y aseguró que recién en ese momento, luego de dos años, estaba pudiendo disfrutar nuevamente de sus amigos, de su familia y de su mujer.

“Al principio te agarrás de lo primero que escuchás, que es la fatalidad. ‘¿Cómo? Si ayer hablé con él que estábamos festejando que River le había ganado la Copa Argentina a Rosario Central’, no entendía. Era el mejor momento de nuestras vidas. Después empecé a entender que dentro de toda la fatalidad que vivimos, hay cosas aún peores que escuchamos en los noticieros, gente que no se muere de esa manera, porque estoy seguro de que él no sufrió”, dijo.

Entre lágrimas, agregó: “Empecé a agradecer que lo tuve conmigo 27 años, que mis viejos lo tuvieron a él y que nos cambió cien por ciento la familia, porque era especial… Mi viejo aprendió: se volvió una persona más sensible, más cercana… Aprendió a decir ‘te quiero’, ‘te amo’. Y eso nos unió mucho más como familia».