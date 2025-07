Este martes, Nico Vázquez y Gimena Accardi anunciaron su separación después de 18 años de amor. Según explicaron los actores al momento de confirmar la noticia en redes sociales, tomaron la decisión después de múltiples intentos por continuar su vínculo. Los detalles de la ruptura.

“Después de compartir con Nico Vázquez 18 años de la vida, acompañándonos en las buenas, en las malas y en todos esos momentos que nos marcaron para siempre, hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos”, comenzaba diciendo el comunicado que ambos compartieron en sus perfiles.

En ese marco, la pareja explicó el dolor que esto les generaba: “No fue una decisión fácil, porque hay mucho amor, respeto y una historia profunda que nos une, vivimos momentos hermosos, atravesamos tormentas, crecimos juntos, reímos, lloramos y construimos un vínculo que siempre llevaremos en nuestro corazón. Desde hace un tiempo venimos peleándola, intentando todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero también entendiendo con madurez que a veces lo más sano es soltar».

Para cerrar su comunicado, ambos expresaron que, a pesar de la decisión, siguen sintiendo cariño por el otro: “Elegimos hoy transitar la vida por separado, pero el amor, aunque tome nuevas formas, sigue estando. Y el respeto mutuo será siempre el puente que nos una. Compartir esta noticia no es sencillo, porque duele. Pero creemos que es desde la honestidad y el cariño que también se honra lo vivido. Les pedimos que nos acompañen con comprensión, respeto y amor en este momento tan íntimo”.

En paralelo, durante la emisión de Sálvese Quien Pueda (América), Yanina Latorre dio más detalles de la ruptura: «No desconfiaba, pero la semana pasada me llegó el dato de que estaban separados hace un tiempo y no lo querían contar. Lo chequeé en el entorno de ellos. Me dicen que en la noche de los Martín Fierro de Teatro era notorio, no se los veía como antes. Ese día Nico estaba de muy mal humor y ella también. Hay una tercera persona. Me llegó el dato que uno de los dos se habría enamorado perdidamente de una persona“.

La noticia generó sorpresa, más aún luego de que, en los Martín Fierro de Teatro, Nico Vázquez le dedicara una estatuilla a Gimena desde el escenario: “Gracias Gime, amorcito, gracias por bancarme, por bancar a todo lo que le pasa a este pibe en la cabeza. Todos los sueños que tengo, todos los cambios que voy teniendo, voy cambiando con la vida”

Meses atrás, en una entrevista con Bondi Live, Accardi rechazó la idea de ser vistos como la “pareja perfecta”. Aseguró que su relación no era distinta a la de cualquier otra pareja y que también atravesaron dificultades. Explicó que la cantidad de años juntos puede generar esa percepción, pero dejó en claro que, como en cualquier vínculo, existen momentos de conflicto.

La actriz reconoció enel programa de streaming de Ángel de Brito que “donde más nos hemos ‘peleado’ es laburando”. Al aire de Ángel Responde también recordó la crisis que tuvo con su marido algunos años atrás. Cuando Ángel de Brito le preguntó si alguna vez se había peleado con Nicolás Vázquez, ella respondió: “Tuvimos una mini crisis literal de cuatro días. Nico la ha contado alguna vez hace muchos años así como lo estoy contando”.

Durante ese breve distanciamiento, dejaron de hablarse y durmieron en habitaciones separadas. “Fue hace unos años. Habitaciones separadas y que no te hablas por una semana y replanteas tu vida”, explicó la actriz. Sin embargo, la reconciliación llegó pronto, ya que Vázquez fue quien dio el primer paso para solucionar el problema.

Sobre quién es el primero en dar el brazo a torcer y dejar atrás los conflictos, contó: “Él es la persona más sensible. Todo ascendente en cáncer. Él siempre es madre de tribu, proveedor. Yo tengo ascendente en capricornio, soy mucho más dura, más distante, más fría. Él es como el romántico, el sensible, el amoroso. También por eso equilibramos bien”.

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez se conocieron en 2007 durante las grabaciones de la serie juvenil Casi Ángeles. En la ficción, interpretaron a Malvina Bedoya Agüero y Nicolás Bauer, pero sus personajes no terminaron juntos. Sin embargo, en la vida real iniciaron una relación que con el tiempo se consolidó como una de las más estables del espectáculo argentino.

Después de casi una década de noviazgo, en diciembre de 2016 se casaron en Mar del Plata. Desde entonces, compartieron varios proyectos laborales y construyeron una pareja muy querida por el público.