Nico Vázquez y Gimena Accardi regresaron al teatro luego de la tragedia de Miami

Los actores reestrenaron este jueves “Una semana nada más”, la exitosa obra que protagonizan junto a Benjamín Rojas en el Teatro El Nacional Sancor Seguros. En diálogo con Teleshow, contaron lo que sintieron al subir al escenario.

“Estamos vivos de milagro, o como lo quieran llamar. El shock y la angustia pasa por lo que sucedió y la cantidad de gente que todavía no ha aparecido, entre ellos, conocidos que estaban en la parte que se ha caído”. Con esas palabras, y horas después de la trágica madrugada del jueves 24 de junio, Nico Vázquez describía lo cerca que habían estado de la muerte con su pareja, Gimena Accardi, tras sobrevivir al derrumbe del edificio de Miami en el que estaban alojados.

En ese entonces, el actor había viajado a Estados Unidos para trabajar en proyectos de su nueva productora y nunca pensaron que atravesarían el terrible episodio en el que ya hay confirmadas al menos 96 víctimas fatales. Esa noche, la pareja alternó su rutina y estuvo en el momento y el lugar justos para salir a tiempo.

Cinco días después, el martes 29 de junio, pudieron regresar a la Argentina en un avión privado que les permitió aterrizar en Buenos Aires ante la cancelación de su viaje, debido al DNU que limita la llegada de los vuelos desde el exterior. Allí, Gime tomó su celular y sacó una foto que luego ambos postearían en sus redes sociales. “Nos pasaron tantas cosas en estos últimos cinco días que no me creerían. Todavía seguimos procesando lo sucedido y agradeciendo sin parar a Dios, al Universo, a los ángeles y a lo que sea por protegernos y salvarnos. No nos alcanzará la vida para agradecer este milagro. Todavía nos quieren en la Tierra”, fueron algunas de las palabras con las que el productor acompañó dicha postal.

A menos de un mes de vivir este trágico hecho de cerca, Nico y Gime decidieron seguir adelante con el reestreno de Una semana nada más, la obra que lanzaron en enero de 2019 -en ese entonces Flor Vigna era la actriz que ocupaba el rol femenino- pero que la pandemia le había puesto un freno al éxito arrollador que estaban disfrutando. En abril, con los protocolos correspondientes, el telón se volvió a subir -ya con Accardi en el elenco-, pero como si fuera otra encrucijada más del destino, la segunda ola de coronavirus en el país hizo que en mayo todo volviera a Fase 1. Finalmente, en junio el Gobierno habilitó la reapertura de las salas teatrales con un aforo del 50% y este 15 de julio fue el día elegido para volver con la comedia que protagonizan junto a Benjamín Rojas.

No fue un reestreno más para ellos: se mezcló la ansiedad de poder volver a subirse al escenario del Teatro El Nacional Sancor Seguros con la emoción que les provoca volver al ruedo después de lo que vivieron en su último viaje. Con los sentimientos a flor de piel, visiblemente conmovidos, Teleshow los encontró a la salida de la primera función, que estuvo agotada -al igual que las del resto de esta semana- gracias al público fiel que ya los elige desde hace años.

“Es una felicidad absoluta, la verdad agradecidos a la gente que nos acompaña hace tantos años, muy movilizados, el teatro es algo que amamos, así que fue increíble”, comenzó diciendo Nico. Y acto seguido, se refirió al episodio semanas atrás en La Florida. “Estamos recién tratando de entender lo que nos pasó y lo que vivimos y agradeciendo”. En ese sentido, aclaró: “No me siento preparado como para hablar de ese tipo de cosas ahora (….) Es difícil meterse en un terreno y no encontraría el lugar apropiado. A veces lo hablábamos con Gime: hoy por hoy es tratar de entender nosotros, pensar en toda la gente que no puede contar la historia como nosotros, acompañarla con el sentimiento, rezar mucho por ellos para que todas las familias estén bien. Sabemos lo que es tener pérdidas. Y nada, hoy creo que no sería apropiado tampoco, ¿no? Por respeto a mucha gente hablar de esto”.

Los ex Casi Ángeles, además, contaron que están haciendo terapia luego de lo vivido. “El amor siempre hace bien y sí, obviamente son momentos que está bueno recibir ayuda profesional y, como siempre que nos ha tocado vivir experiencias no tan buenas, hemos recurrido a personas expertas para levantarnos todos los días y agradecer como siempre”, explicó Gime.

Por otra parte, fueron consultados sobre la posibilidad de iniciar acciones legales después de lo ocurrido. “No, hoy lo único que pienso es en cómo están las otras familias y que esto termine cuanto antes porque es una ciudad que va a estar mucho tiempo de duelo y es algo que no tiene que volver a pasar. Me interesa que se haga justicia y que se pueda descubrir el por qué pasó, esto no puede pasar, esto no sucede”, agregó Vázquez.

Además, revelaron cómo fueron los momentos posteriores al derrumbe y explicaron por qué no avisaron inmediatamente a su familia que estaban a salvo. “Estábamos tan en otras cosas que nos habíamos olvidado qué hora era en Argentina y en el momento que me empezó a explotar el teléfono, rápidamente pusimos unas Stories para avisar que estábamos bien”, contó la actriz. Nico, por su parte, expresó que el reencuentro con sus seres queridos fue “muy importante”.

Si bien en un momento pensaron en atrasar el estreno, finalmente decidieron reestrenar en la fecha prevista. “Es sanador, de hecho al principio decíamos ‘¿Qué hacemos?’ Porque ya teníamos la fecha prevista hace un montón y después dijimos ‘no, no vamos a llegar bien’, estamos trabajando con nuestro mejor amigo, con todo el equipo de trabajo. Son todos amigos, hicimos, hace cinco años que hacemos teatro con el mismo equipo, entonces también es una contención”, comentó ella. Y cerraron: “Nosotros tenemos un trabajo que pocas personas se pueden dar el gusto de hacer lo que amás, que te aplaudan, que te digan cosas lindas, que se rían. Es lo más parecido cuando un jugador de fútbol hace un gol, ¿viste? Y todos lo gritan. Entonces, ¿cómo no nos va a hacer bien?”.

