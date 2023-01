Nicolás Cabré recibió la visita de la China Suárez y se emocionó: «Me da orgullo la familia que somos»

El actor publicó una serie de imágenes que lo muestran con su expareja y su hija en el teatro y escribió un texto emotivo. La sorprendente respuesta de la actriz

Lo primero que llamó la atención fue el momento en que Nicolás Cabré abrió una cuenta de Instagram en la que comenzó a compartir fotografías de su vida privada. Es que desde siempre, el actor, reconocido por ser un excelente padre y obsesivo por el orden, también se mostraba reacio a revelar datos de su vida privada, así como a renegar de la exposición mediática, cuidando a los suyos y dejándolo en claro en cada uno de los reportajes de los que participaba.

A través de esa cuenta de la red social, arrancó dando algunos consejos de running, su gran pasión, y promocionando algunos proyectos laborales. Pero un día, por pedido de su hija Rufina, fruto de su relación con Eugenia La China Suárez, terminó publicando una tierna imagen de padre e hija. Y, desde entonces, muchos pudieron descubrir una faceta hasta ahora desconocida del debutante como director teatral con Tom, Dick and Harry.

Es que realmente hasta su ex pareja y madre de su hija parecía sorprendida con el cambio de Cabré. Y no duda en hacérselo saber con sus irónicos comentarios en cada una de las fotografías que comparte. De hecho, en la previa de la final del Mundial de Qatar 2022, el actor compartió una foto de entrecasa, mate en mano, junto a la que escribió: “Sí….sí y sí. ¡Yendo al teatro! ¡Buen finde! ¡Y suerte para mañana a todos!”.

De inmediato, la actual novia de Rusherking, con quien mantiene una relación ejemplar y con quien había visto alguno de los partidos de la selección argentina, le hizo un comentario. “No caigo verte modo seflie en Ig. Porfa, hacete un challenge bailando para cerrar el año”, escribió la actriz. Y entre tantas respuestas, llegó la de Cabré. “Voy a hacer el tuyo con el Polaco”, puso el actor, haciendo referencia al tema Ya no quiero verte que la China grabó con Ezequiel Cwirkaluk y agregando varios emojies de risas.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que Suárez redobló la apuesta. “POR FAVOR. Le voy a decir a Rufi que te lo enseñe este finde”, insistió la actriz haciendo referencia a la hija de ambos. Y el actor agregó: “Ya me lo mostró recién. Pero lo quiero hacer con el Polaco…y yo disfrazado de vos”. Entonces, sin perder tiempo, la China arrobó al cantante para sugerir que el challenge se hiciera durante la presentación que éste hizo en la Trastienda el pasado 21 de diciembre. Sin embargo, la propuesta no prosperó.

“Mmmmm…¿lo hablamos después? Ahora me da cosa arrugar. Pero vestido como el Polaco sería. Pero lo hablamos después. Hay que ver si puedo estar. Ya las caritas sonrientes son menos, jajaja”, contestó Cabré, esta vez con solo dos emojies para demostrar que no estaba convencido de dar semejante paso.

Ahora, Cabré volvió a dar un nuevo paso en la demostración de la buena relación que mantiene con la madre de su hija, y compartió una imagen en la que se los puede ver de entrecasa, con una sonrisa plasmada en sus rostros, y un mensaje en el que nombra a la China Suárez que no deja dudas: “No tenes idea el orgullo y la felicidad que me da todo lo que logramos, la familia que somos. Tampoco tenes idea de lo lindo e importante que es para mi que hayan venido. Gracias, las quiero”.

Y rápida para recoger el guante, el primer comentario fue de Eugenia, quien destacó: “Quien te ha visto y quien te ve demostrando jejejejejjeej”. dejando bien en claro el cambio de postura del actor respecto de la forma en que muestra su intimidad a los seguidores de las redes sociales.

De inmediato, cientos de mensajes comenzaron a dejarle sus seguidores, desde los que piden por el regreso de la pareja hasta los que destacan la felicidad que se puede ver en sus rostros: “Que hermosooo ver cómo una familia sigue tan unida por Rufina. Tremendos padres son”, “El mejor ejemplo y el mas sano que le puedan dar a su hija”, “El tipo que entendio todo. El que jamas hablo mal de la mama de su hija. Fin”, “Aguanten esas familias formadas por personas que transformaron el amor de pareja en otro tipo de amor. Es una evolución increíble… Qué bueno que puedan mostrar a todes que existen otras formas de amor”.

Relacionado