Nicolás Cabré reveló su entrañable amistad con Diego Topa: «Te quiero, te admiro y te aplaudo»

El ex Son Amores fue a ver al animador al teatro y lo felicitó con un posteo en su nueva cuenta de Instagram: la película que compartieron a finales de los ‘90.

Hace unos días, Nicolás Cabré sorprendió al irrumpir en Instagram con un perfil oficial. Siempre reacio a hablar de su vida privada, el actor abrió su cuenta y explicó los motivos que lo llevaron a hacerlo. “Hay un usuario con más de 200 mil seguidores que hace tiempo se hace pasar por mi. Al principio no me molestaba, pero desde hace unas semanas empezaron a vender publicidad y recomendar productos y servicios en mi nombre. Así que decidí crear esta cuenta”, explicó el actor.

Pero ni bien comenzó su aventura en las redes, tuvo un tropiezo, ya que su cuenta fue hackeada por el usuario que se hacía pasar por él, lo que lo llevó a tener que realizar algunos ajustes, que otra vez, se encargó de comunicar: “Esperemos que este sea el arranque definitivo. Les cuento, que estamos esperando la verificación así ya no hay más dudas. ¡¡Les mando un gran abrazo!!”, escribió Cabré en la segunda publicación que hizo el pasado viernes para sus fanáticos y seguidores.

“Buenas, buenas. Me dijeron que para este segundo arranque les haga un video, así queda clarísimos que yo soy yo. Una locura. Me dijeron que trate de explicar lo que pasó. No sé lo que pasó. La hackearon, la borraron, la denunciaron. Hay gente que tiene demasiado tiempo libre”, reflexionó el popular actor, un poco indignado.

Mientras aguarda el tilde azul que verifique la cuenta, Nico comenzó con las publicaciones “oficiales” de su cuenta. Y para la primera, compartió una imagen con el animador infantil Diego Topa, a quien había ido a ver con su hija Rufina. Pero no se trató de la típica foto que se sacan los padres y las madres con el ídolo de los chicos. En este caso se debe a la larga amistad que une a los actores, y con un emblemático trabajo en común.

“Después de tantos años de amistad, de tantas charlas te vi ahí plantado, entero, puro. Sé lo mucho que ponés, la garra, el esfuerzo. Y me dieron ganas de decirte, que se me explota el corazón de alegría cuando veo lo que lograste, sabiendo que jamás te traicionaste, ni a vos ni a nadie”, señaló Cabré en la publicación que acompañó con dos fotografías, una que se tomaron luego del espectáculo, y una de archivo, dando cuenta de su larga amistad.

“A veces uno espera que suceda algo malo para expresarse. Esta vez, por el contrario, voy a aprovechar la tarde inolvidable que otra vez nos regalaste, cantando y bailando con Rufi para decirte lo que ya sabes. Te quiero, te admiro y aplaudo”, cerró el ex Son Amores, y llovieron los comentarios. Mariano Martínez -su hermano en dicha ficción-; Flavia Palmiero -su jefa en La ola verde- y Muni -histórica acompañante de Topa de vuelta en junto a él en estos conciertos- aplaudieron el gesto entre los casi 20 mil me gusta que recibió la publicación.

Por supuesto, el aludido se hizo cargo y también le dedicó unas sentidas palabras en los comentarios: “¡Amigo! Gracias gracias por tus hermosas palabras. La vida nos cruzo un día y nos enseño muchas cosas. Es mutua la admiración y conozco tu corazón, tu sensibilidad y verte papá, tan buen papá me emociona cada vez que te veo. Te abrazo fuerte y ayer también fui muy feliz”, escribió en ex conductor de Disney Express.

Hasta este momento, ambos actores habían mantenido al margen de las redes sociales esta amistad tan profunda, que sorprendió a muchos internautas. Cabe recordar que Cabré y Topa coincidieron en Fuga de cerebros, la película de 1998 dirigida por Fernando Musa. Cabré era el protagonista, Fideo, un adolescente que encuentra en la vida al filo de la ley la posibilidad de conseguir el dinero que le permite cumplir su sueño de emigrar a los Estados Unidos. Topa es el Oveja, su hermano mayor, nada convencido del nuevo estilo de vida que lleva a cabo su hermano, menos aun cuando lleva a la casa que comparten con su madre (Ana María Picchio) a su compañero de tropelías.

