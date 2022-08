Nicolás Cabré y su primera foto luego de ser operado: «Pensando en volver lo antes posible»

Compartir

Linkedin Print

El actor tuvo que pasar por el quirófano el lunes por una lesión en la rodilla, y agradeció por la preocupación a través de las redes sociales

Esta semana Nicolás Cabré fue operado de la rodilla por una rotura de meniscos, tal como informó el lunes Luis Ventura en A la tarde (América). El actor llevó tranquilidad a sus seguidores de Instagram con una foto desde su casa y les agradeció por la preocupación. Hace apenas un mes se animó a abrir su propia cuenta en la red social, y aunque tuvo inconvenientes al principio por un hackeo, actualmente supera los 221.000 followers y se mantiene en contacto, tal como les prometió.

“El lunes ingresó en internación en el sanatorio de la Trinidad de San Isidro. Y fue intervenido a propósito de una lesión que tiene en una de sus rodillas”, había contado Ventura en el ciclo que conduce Karina Mazzocco. “Más allá de su profesión, él hace mucho tiempo que participa de competencias atléticas y en el maratonismo; entonces muchas veces corre sobre superficies no ideales y esto generó un juego en la rodilla, que le trajo complicaciones para poder seguir cumpliendo con sus responsabilidades deportivas”, completó el periodista.

Horas después Cabré, ya desde su hogar, compartió una imagen recostado en la cama, con su pierna izquierda vendada y levantada con un almohadón para descansar la postura. Allí se lo ve realizando otro tipo de maratón: dejó en pausa el capítulo nueve de Woo, una abogada extraordinaria, la serie coreana que es furor en Netflix. “Hola a todos. Acá estoy perfecto, sin dolor por lo menos; pensé que había parado justo, más no. Paré cuando el menisco dijo basta”, recoció sobre el desgaste físico que fue acumulando desde que sintió la primera molestia. Y agregó: “Cosas que pasan…ahora solo queda recuperar y volver lo antes posible, pasando los objetivos para adelante”.

“Ya iré contando, que se pueden venir cosas lindas. ¡Abrazo para todos y gracias por los mensajes!”, cerró, optimista y con la idea de reencontrase con su pasión ni bien esté totalmente rehabilitado. El conductor Juani Martínez fue uno de los primeros en comentarle la publicación con humor: “¡Pronta recuperación Nico querido! ¡Dale que tenemos que salir a correr 125K!”, y él le respondió con emojis de risa. También el periodista Daniel Arcucci, otro de sus compañeros de ruta en cada desafío, expresó: “Vamos que volvemos”. Una vez más el actor recurrió al humor y le retrucó: “Sí, vamos que volvimos…al quirófano”.

Anteriormente el ex Amigos son los amigos se refirió a su lesión y lamentó no poder participar de la media maratón de la Ciudad de Buenos Aires. “Hoy paso a contarles que después de varios intentos, decidí que lo mejor es no correr la Media Maratón de Buenos Aires. La rodilla no estaría ayudando y pide descanso. Seguramente la carrera, la adrenalina o las ganas de hacer algo que disfruto, haría que llegue al final. Pero lo más probable es que me lastime peor y haga que duela más”, explicó, junto a una imagen suya caminando de espaldas.

“Esa es la realidad. Lo mejor a veces, es saber parar… (por mas bronca que dé). Y no creo estar diciendo algo que no sepan. Pero a veces no vemos, o no queremos ver, las cosas más sabidas, las más simples. Y nos la tienen que repetir mil veces”, reflexionó. Y continuó: “Por eso quiero agradecer a los que están conmigo, los que me enseñan, a todos los que me demuestran su cariño aconsejándome… diciéndome que pase esta vez. Gracias por enseñarme y cuidarme”. Para el final, aportó otro guiño humorístico: “No se puede negar que la foto agrega un poco de drama, ¿o no? Jajajaja”.

Compartir

Linkedin Print