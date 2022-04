Nicolás Furtado y Ester Expósito, reconciliados: movimiento en redes sociales y un viaje

Compartir

¿Llegó la paz? El comienzo de esta semana fue turbulento en los medios respecto a la versión que señalaba que Nicolás Furtado y Ester Expósito se habrían separado. Sin embargo, ambos decidieron desmentirlo con un movimiento típico de esta época: posteos en las redes sociales. Más concretamente en sus Instagram Stories.

Por un lado, el protagonista de El Marginal publicó un video de quince segundos en el que se aprecia una vista aérea desde la ventana de un avión. A las imágenes le agregó un etiqueta que indica la ciudad en la que estaba por aterrizar, Madrid -de donde es oriunda Expósito-, junto con un corazón blanco.

Más explícita aun fue la actriz española que cautivó al público en Elite, quien publicó una foto de los dos, muy acaramelados y bañados por una luz amarillenta, típica de avión. Sin agregar leyendas ni detalles, porque en imágenes como estas, las palabras sobran.

Ninguno de los dos cultiva un alto perfil mediático. Por caso, en cada entrevista que dan se limitan a hablar de sus proyectos laborales y evitan hacer referencia a su vida privada. Sin embargo, cuando están enamorados tampoco les interesa ocultarlo. Nicolás Furtado y Ester Expósito se tomaron un tiempo para confirmar su relación: lo hicieron cuando lo sintieron conveniente y tampoco sin buscar llamar demasiado la atención.

Fue en el 2021, cuando el actor compartió en sus redes sociales una foto que se tomaron en una fiesta de Halloween. Luego, el verano pasado, viajaron desde España -en donde él estuvo instalado por compromisos laborales- hacia Uruguay y disfrutaron de unos días en Punta del Este, destino que eligen muchos artistas naciones e internacionales. Por caso, él triunfa en todo el mundo, pero es uruguayo, y aprovechó la oportunidad para visitar a su familia.

En enero, en tanto, el protagonista de El Marginal le dedicó una romántica selfie que se habían tomado en la playa y la compartió en su Instagram para saludar a la figura de Élite el día de su cumpleaños. En las últimas horas, surgieron rumores de crisis y separación a partir de un gesto de él que llamó la atención: eliminó de sus redes sociales las fotos que alguna vez publicó sobre su relación.

Sin embargo, pocas horas después de que salieran a la luz los rumores, fue el propio Furtado quien intentó desestimarlos. Y no dejó pasar el tiempo para que tampoco fueran incrementando aquellos dichos. Pese a que no le gusta hablar de su vida privada, lo hizo a través de un mensaje que escribió en su cuenta de Twitter y en el que, además, aprovechó la oportunidad para promocionar el lanzamiento de la quinta y última temporada de la serie en la que interpreta a Diosito.

“El Marginal 5 se estrena el 4 de mayo. Todo lo demás, es mentira”, sostuvo el actor en la red social en la que tiene más de 200 mil seguidores. Y en la última frase agregó el emoji de una cara con lentes de sol, sumándole contundencia a sus palabras. Esa fue la manera que eligió el actor para aclarar su situación sentimental, aunque no hizo público el motivo que lo llevó a eliminar las fotos en las que hacía referencia a su relación con las actriz en sus redes sociales.

