Nicolás Otamendi anunció que se retirará de la Selección tras el Mundial 2026

El defensor, que fue expulsado ante Ecuador, reveló que no jugará más con la Albiceleste tras la próxima Copa del Mundo.

Nicolás Otamendi no vivió un buen último partido por Eliminatorias Sudamericanas en la derrota por 1-0 ante Ecuador. Tras una chance peligrosísima del equipo rival, el capitán de la Selección Argentina empujó a Enner Valencia, que se iba solo para el gol, y vio la roja directa a los 31′ del primer tiempo. Una que le privará, además, de perderse el debut en el Mundial 2026, que será el último torneo por el que participe con la Albiceleste…

Es que, en una entrevista que salió publicada en Telefe horas antes de enfrentar a la Tri, el defensor de 37 años reveló en que, tras la próxima Copa del Mundo, se retirará de la Selección.

«El Mundial sería mi última competición con la Selección y ya estaría. Cada vez que me tocó vestir la camiseta de la Selección siempre intenté dar el máximo», expresó el marcador central.

«Me costó muchísimo primero llegar a jugar en Primera, después llegar a la Selección, y mi familia me enseñó que todo cuesta, que en la vida tenés que ser un guerrero e intentar dar lo mejor de vos. Y las cosas que no te salen hay que volver a intentar al día siguiente. Y así es la vida», agregó.

Y reconoció que el Mundial de Qatar fue lo mejor que vivió en su carrera deportiva: «Me acuerdo como si fuera ayer. El Cuti tomando champagne, fumando habano, era una locura. Y todos esos recuerdos te quedan en la memoria para siempre. Fue lo máximo. Ese trofeo no tiene comparación con otro».

«El tiempo pasa volando, pero la idea es seguir con esta dinámica, con esta ambición, con este grupo, con trabajo y competir (…) Uno cuando se despierta de un sueño, y, quiere soñar otra vez. Los argentinos somos ambiciosos. Queremos ir a competir. Pero siempre con la humildad y los pies sobre la tierra sabiendo que es algo difícil pero no imposible», comentó, en vistas a la próxima Copa del Mundo.

En relación a sí vendrá a jugar al fútbol argentino para cerrar su carrera, el surgido en Vélez y que milita actualmente en el Benfica aseguró que no sabe y que será algo que analizará tras el Mundial 2026: «Nunca se sabe. Veremos el año que viene. Fide (Di María) volvió y terrible, Lea (Paredes) también. Son personas, amigos que la felicidad de ella es la mía porque los conozco y eso me pone contento».

Consultado por si lo llamó Marcelo Gallardo, en vistas de los rumores que lo vincularon a River el último tiempo (es hincha confeso), admitió que nunca habló con él: «Nunca me llamó. Nunca hablé. Ahora tengo un año de contrato y después del Mundial veré qué haré».

La emoción de Otamendi

al hablar de su madre

En un repaso por sus inicios como futbolista profesional, Otamendi se emocionó al hablar de su madre: «Mi vieja siempre me hace emocionar porque siempre he dicho que es todo para mí. Es la que luchó. Mi viejo también, mis hermanos también, pero ellos laburaban para que yo pueda viajar a entrenar, a intentar de poder llegar a Primera y mi vieja es la que siempre me esperó en la parada del colectivo, me daba la vianda para que pueda ir a entrenar».

«Me iba a las 7 de la mañana al colegio, volvía a las 12 y media del mediodía y ahí me esperaba con una vianda. Me iba a entrenar y volvía a las 9 de la noche y así todos los días. Era muy difícil, pero ella siempre estuvo, a veces no le quería pedir como plata porque sabía que le costaba dármela y por ahí a veces iba al club y te daban un alfajor, una chocolatada después del entrenamiento… Y yo a veces no le quería pedir plata porque sabía que no estábamos pasando un buen momento, y por ahí volvía del club sin gastar esa plata para que el día siguiente ella no me tenga que dar. Y por ahí eran dos pesos en ese momento, todo eso, después poder devolvérselo, para mí fue decirle gracias por el sacrificio, por estar siempre. Voy a estar eternamente agradecido», cerró.