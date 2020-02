Nicolás Otamendi habló de los rumores de su posible llegada a River

Compartir

La bomba que plantó Martín Sendeoa, supuesto representante de Nicolás Otamendi, fue desactivada por el propio futbolista. “Se muere por jugar en River pero lo tiene que llamar Gallardo”, dijo el individuo que se presentó como agente del defensor del Manchester City que tuvo que salir a aclarar la situación.

“Siempre es tentador un club grande de Argentina y del cual soy hincha y habrá hecho mucho ruido, pero Martín es un amigo, no mi representante. El que maneja mis cosas es Jorge Mendes. Yo no quiero poner en ningún aprieto a Gallardo o River ni que tengan la obligación de contactarme”, sentenció el ex Vélez en diálogo con Radio La Red.

El ex Vélez, que se encuentra en Buenos Aires disfrutando de algunos días con la familia por el parate de la Premier League, informó que todavía tiene dos años de contrato con el City y tanto él como su familia están muy a gusto en Europa: “Más adelante se verá”.

El equipo de Josep Guardiola marcha segundo en la Premier League (a 22 unidades del líder Liverpool), el 1° de marzo disputará la final de la Copa de la Liga inglesa ante Aston Villa y el 26 de febrero abrirá su llave de octavos de final de Champions League ante Real Madrid en España. “Se vienen compromisos importantes y trato de enfocarme en el club, ser lo más profesional posible y brindarme al entrenador”, mencionó Nico.

Aseguró que nunca se cruzó ni dialogó con Marcelo Gallardo ni algún dirigente de River pero elogió al DT: «Es increíble el fútbol que le hizo jugar al equipo en estos años, la cantidad de títulos que ganó y los partidos importantes. Allá (en Europa) es reconocido, en algunas entrevistas Guardiola lo ha dicho».

Y en cuanto a Pep, manifestó: “Se disfruta el día a día, los entrenamientos. Es como lo ves, está en todos los detalles. Trata de encontrar las debilidades del rival y aprovecharlas con nuestro juego. Tratar de que estemos concentrados en el pase, que es clave para la tenencia del balón. Es un loco de la táctica y los entrenamientos. Se entrena a full con prácticas que no son tan largas pero con mucha intensidad para que el trabajo salga bien”.