Nicolás Pino: «Ojalá en un tiempo corto las retenciones sean cero»

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, respondió este martes a las declaraciones de Javier Milei sobre las retenciones al campo, donde advirtió a los productores que «liquiden» porque a mitad de año volverá a aumentar el impuesto. Al respecto, Pino consideró que lo que dijo el mandatario «no está bueno» pero «hay que ver la película completa».

«El Presidente sabe que los productores agropecuarios no liquidamos los granos, entregamos a exportadores y acopios; por lo tanto, las liquidaciones las realizan los exportadores. Entiendo que fue un error de palabra, dirigido a los exportadores», señaló Pino en diálogo con El Observador y desligó a su sector de la responsabilidad de «liquidar».

Al respecto, indicó que los productores agrícolas «llevamos entregado casi el 30%» en lo que va de la temporada, es decir, «están cumpliendo un ritmo normal», aseguró. Y señaló que el grano es «el valor de refugio» para el productor «en un país con inflación altísima, costos que volaban por el aire».

«Ojalá cambie para siempre esa línea», expresó Pino y destacó que guardar los granos «es la forma cultural que trabajamos para refugiarnos. Pero no es verdad que los productores vienen siendo mezquinos».

Por otra parte, Pino valoró las medidas recientes y consideró que «el camino del Ministerio de Economía es levantar el pie de encima a los productores».

«El Presidente nos sorprendió quitando retenciones a producciones regionales y bajando retenciones a la soja, el trigo, el maíz, la cebada», destacó, a pesar de que la medida es hasta el 30 de junio.

Asimismo, remarcó que «podemos soportar sequías, inundaciones, vivimos con eso, estamos acostumbrados, pero estamos convencidos de que los mecanismos de intervención, cobrar impuestos distorsivos, lo único que generan es retracción en nuestra inversión».

«Ojalá en un tiempo prudencial y corto las retenciones sean cero para todos», expresó.

Y señaló que países como Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay «han crecido enormemente en su stock» durante los últimos años, mientras que en Argentina «estamos siempre con el freno de mano por la carga voraz e impositiva».

«Queremos una vida normal donde nuestro producido valga lo mismo que cuando me doy vuelta a comprar un bidón de nafta, que el dólar valga lo mismo. Por eso festejamos esta medida», dijo sobre la eliminación del cepo cambiario.

Y concluyó: «Lo que tiene que hacer el Gobierno, una vez que se ponga en marcha esto, es bajar impuestos».