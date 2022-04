Nicolás Tivani: «El trabajo hecho por el equipo en Formosa fue clave»

Compartir

Después de ganar la Vuelta a Formosa Internacional, el pocitano se pone una nueva meta y es este próximo fin de semana.

No hubo mucho tiempo de festejos tras un nuevo título internacional. Nicolás Tivani, ciclista de la Agrupación Virgen de Fátima, se consagró en la Vuelta a Formosa Internacional que debutó en el calendario de la Unión Ciclista Internacional, en la categoría 2.2 (un eslabón menor a la Vuelta a San Juan) pero no pudo festejar como merecía porque este fin de semana se viene una meta más para el ciclista sanjuanino y será el Campeonato Argentino de ruta que se disputará en San Juan entre viernes y domingo.

El pocitano, que se alzó con su segunda victoria UCI en esta temporada después de haberse consagrado en el Tour del Porvenir en San Luis, también prueba UCI 2.2, detalló las claves para la estupenda temporada que realizó y en eso destacó el enorme sacrificio hecho en la pretemporada como así también el trabajo de sus compañeros que fue fundamental.

«Fue un gran año donde sin dudas las dos Vueltas UCI que ganamos nos dan una enorme felicidad por el trabajo que viene haciendo este equipo. Las dos competencias fueron diferentes y las sensaciones son distintas. En esta Vuelta a Formosa éramos pocos y creo que también por eso el trabajo hecho por mis compañeros toma más valor», dijo. Es que la Agrupación largó con seis ciclistas y el resto de equipos con siete y para colmo, el primer día una caída dejó afuera a Daniel Juárez, por lo tanto la Agrupación quedó con cinco ciclistas en competencia. Sin contar que el sábado también sufrieron la baja de Julián Díaz por lo tanto el equipo del líder solo quedó con Franco Vecchi, Gerardo y Oscar Gómez. «Se nos complicó en la útima etapa porque sabíamos que nos iban atacar pero mis compañeros se la bancaron muy bien. Todos los días trabajaron muy bien, ellos son quienes me dan esa confianza para no desesperarme, por eso al final pude rematar de la mejor manera», explicó Nicolás.

El campeón de la prueba formoseña, que cuenta en su haber tres Vueltas Internacionales (además del Tour del Porvenir y la Vuelta a Formosa también ganó el Tour de Serbia) puso énfasis en la pretemporada que realizó y que ahora, a punto de cerrar la temporada, brinda un balance altamente positivo: «Este año decidí prepararme al 100%. Haciendo mucho hincapié en el cuidado del físico porque la vida del ciclista es muy sacrificada y si no trabajas y te entrenas como un profesional después se nota. Por eso trabajé muy a conciencia, dejando de lado mucho y abocándome al cuidado personal sobre todo en la alimentación, sin darme permitidos», expresó entre risas quien además de quedarse con la clasificación General, ganó la General de Metas Sprinter y también la General de la «Regularidad».

