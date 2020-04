Nicole Neumann contó cómo hizo para que sus hijas visitaran a Fabián Cubero en la cuarentena

Compartir

En plena cuarentena, los padres separados viven este periodo con mucha incertidumbre. No solo lo padecen los adultos, por no poder cumplir con el periodo de visitas, sino que también los menores. Si bien la ley los autoriza a quienes atraviesan esta situación a que vayan y vengan, en un apartado se habla de responsabilidad. Se sugiere que si no es necesario que no haya intercambio de hogares y que si lo hay, que sea de manera espaciada y no todos los días.

Dentro de la farándula, Nicole Neumann y Fabián Cubero son una de las ex parejas que pasan por esto. Allegra, Indiana y Sienna viven con la modelo y periódicamente visitan al ex futbolista de Vélez. Sucede, que entre que Poroto se fue quince días de vacaciones con su novia, Micaela Viciconte, más las dos semanas en cuarentena como prevención, llegaron al mes sin verse cara a cara. Si bien en el medio existieron llamados y videollamadas, no es lo mismo.

Cumplido el periodo requerido y sin síntomas de coronavirus, Nicole y Fabián acordaron que las nenas vayan a visitarlo a su casa. En principio, a ella no le hizo mucha gracia exponerlas, que salgan a la calle y se expongan al contagio, pero lo hizo por el bien de sus hijas, para que la angustia de no ver al padre les cause dolor y un sufrimiento extremo al que ya tienen por el encierro.

En un móvil desde su casa con Nosotros a la mañana, programa en el que es panelista y al cual no está yendo por las medias de aislamiento que son de público conocimiento, hizo referencia al tema: “Soy de las que piensan que para no enfermarse también tenés que estar bien anímicamente, por eso no les quería impedir que puedan ir a ver al padre, que hace mucho no lo ven, lo extrañan, y lo acepté con todos los cuidados necesarios y posibles”, comenzó sin ocultar su cara de angustia.

A continuación, habló de las medidas y protocolos que se llevaron adelante: “Se fueron en un auto de una casa a la otra…Por otro lado, obviamente, me daba miedo porque fueron a un departamento y con la gente que sube al ascensor, respira, estornuda ahí adentro, los botones que son manipulados por un montón de gente, todo eso me daba pánico. Pero bueno, las mandé con guantes, con barbijos, les pedí por favor que hasta que no estén adentro del departamento del papá no se los sacaran, que no toquen nada, picaporte, las paredes del ascensor, nada de nada hasta no estar adentro… Ni siquiera que toquen el timbre”.

Por otro lado, contó que por recomendación ya había tomado recaudos de antenmano, para prevenir y le encargó a las chicas que no rompan con esto que venían llevando adelante. “En el bolso también les mandé un frasquito de vitamina C, que me habían recomendado para que tomen todos los días, para que lo sigan tomando a pesar de no estar conmigo y que por favor, traten de comer lo más sano posible; me refiero a frutas, verduras, todo ese tipo de cosas que le hacen bien al sistema inmunológico. Esos fueron todos mis recaudos, pero bueno, una vez que uno entrega, por más que quiera tener todo el control, no lo tiene, y bueno…pero están bien con el padre y en cuanto pueda, por supuesto, las voy a ir a buscar, porque acá en mi casa está su centro de vida, yo soy la mamá, Sienna tiene cinco años y también me necesita mucho a mí”.

Por otro lado, también hizo referencias a las tareas del hogar. Sola, manifestó que se las arregla muy bien con cuestiones que tienen que ver con la limpieza y la cocina. Se declaró una excelente cocinera y muy buena a la hora de limpiar y desinfectar todo su hogar.