Nicole Neumann contó por qué eligió los nombres de sus hijas y qué dijo Fabián Cubero

La modelo contó por qué les puso Indiana, Allegra y Sienna a sus hijas, y cómo reaccionó su ex ante cada elección

Desde hace ya más de un año, Nicole Neumann está felizmente en pareja con Manu Urcera, el piloto con quien supo ensamblar su vida familiar junto a Indiana, Sienna y Allegra, las tres hijas que tuvo con su ex, Fabián Cubero. En este sentido, la modelo recibe muchas consultas sobre el próximo paso que dará en la relación con su novio y la relación con las chicas. Pero está vez, en Los 8 escalones del millón quisieron saber el origen que tiene cada uno de los nombres de sus hijas.

Todo comenzó, cuando Guido Kaczka dio paso a que la jurado haga su pregunta en la categoría moda y ecología. Pero antes, acotó: “Llega la pregunta de Nicole, modelo, empresaria, conductora, rescatista de animales. Tiene sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna. ¿Cómo eligió los nombres?”.

“Indiana era la hermana de una chica que era modelo, Carola Del Bianco. Cuando yo tenía 15 años, un día me presentó a la hermana y me dijo ‘Mi hermana, Indiana’ y yo dije ‘Qué buen nombre. El día que tenga una hija mujer, le voy a poner Indiana’ y así fue”, reveló.

Con respecto a Allegra, señaló: “Allegra estaba ahí rondando entre algunos nombres como Azul y Coral. De golpe, viendo temas de moda, escucho que Allegra se llama la sobrina de Gianni Versace, la hija de la hermana que es quien hoy preside el imperio Versace. En realidad hablaban de algo feíto porque la chica tenía trastornos alimenticios pero dije ‘Qué buen nombre’. Allegra quiere decir ‘alegría’. Le pregunté a Indiana, que tenía 2 años nada más, cómo quería que se llamase su hermana: ‘¿Coral o Allegra?‘. Me dijo ‘Allegra’. Listo”.

“Y pero… la tercera no se llama Coral”, le reprochó Guido, a lo que Nicole le respondió: “No porque ahí me empezó a gustar mucho el estilo y la forma de vestir de una actriz muy reconocida que se llama Sienna Miller y dije ‘Qué lindo nombre, se va a llamar Sienna’”.

Sorprendida por las decisiones de la modelo, su compañera en el jurado Carmen Barbieri quiso conocer la reacción de Fabián Cubero, su entonces marido y padre de sus hijas, y si él había podido acotar algo sobre la elección de cada uno de los nombres. Divertida, la modelo comentó: “No es que no lo dejé, le venía todo bien. Decía ‘me gusta’. No hubo oposición”.

Hace unos días, la modelo volvió a quedar enfrentada con la actual pareja de Cubero, Mica Viciconte en una batalla mediática que parece no tener fin. Sucedió tras un video que subió Nicole a sus redes sociales para mostrar las vacaciones junto a sus hijas en la nieve. ¿A dónde te metiste, Sienni?”, se la escucha a Nicole decir en el video que ella misma compartió mientras su segunda hija con Fabián Cubero intenta pasar por un camino complicado. “¡Cuidado! No te caigas, por favor”, agrega su mamá.

Aunque la idea era mostrar un divertido momento de las vacaciones, la publicación no pasó desapercibida y la panelista de Ariel en su salsa se mostró molesta con el accionar de la modelo. “Lo que te parece gracioso, es totalmente lo contrario. En vez de filmarla, ayudala a cruzar un lugar que es riesgoso. Prevenir antes de curar. Se cae de ahí podría pasar a mayores. Cuidemos a los menores, es grave, sé consciente”, escribió en su cuenta de Instagram. Luego, pidió: “Somos comunicadores y tenemos que ser responsables de lo que hacemos y decimos. Acá termina el tema para mí”. Dando por cerrado un tema que ella misma acababa de abrir y dejaba una nueva grita entre ella y la ex de su pareja.

Sin mencionarla, Nicole Neumann compartió una clara respuesta en la que tildó de “envidiosa” a la flamente madre de Luca. “La gente siempre hablará de ti, especialmente cuando te envidien a ti y a la vida que llevas. Déjalos. Afectaste sus vidas, ellos no afectaron la tuya”, decía la imagen.

