Nicole Neumann criticada tras entrevistar a una médica antivacunas que habló de una “falsa pandemia”

Nicole Neumann comenzó su ciclo de entrevistas a través de su cuenta de Instagram y, tras las primera entrega, las repercusiones y las polémicas no tardaron en llegar. La modelo fue duramente criticada por haberle hecho una nota a una médica antivacunas que además se refirió a una “falsa pandemia”.

“La Dra. Chinda Brandolino nos habla de una supuesta ‘falsa pandemia’. ¿Cuál es el origen de la pandemia?⁣⁣⁣ ¿Vacunación sí o no?⁣⁣⁣ ¿Teorías del gobierno mundial?⁣⁣⁣ ¿Aborto?⁣⁣”, presentó la panelista de Nosotros a la mañana la primera entrega de Nicole en casa.

Luego explicó: “Es médica legista, perito forense de la Justicia de la provincia de Buenos Aires, especialista en flebología, linfología, medicina legal. Principal referente provida en América Latina”. Durante los casi cincuenta minutos que dura la nota, la doctora se mostró en contra de ciertas vacunas como la antigripal y al referirse al coronavirus habló de una “falsa pandemia”.

De inmediato la modelo fue duramente criticada por reproducir un discurso antivacunas y en las redes sociales Ángel de Brito pidió la opinión de la doctora Mariana Lestelle, quien dijo contundente: “Es un atentado contra la salud pública. Esto es el mundo hoy por coronavirus. Un virus que enferma y mata para el cual no hay aún ni cura ni vacuna. Pero Nikita se queda en casa haciéndole una nota a una médica antivacunas”.

Luego de que una seguidora tratara de “irresponsable” a la modelo, la doctora redobló la apuesta: “Coincido absolutamente. Nikita con la doctora antivacunas en el medio de una pandemia. Seguí defendiendo animalitos, porque los humanos te importan tres carajos”.

En uno de los primeros tuits sobre el tema, Lestelle además había acusado a la ex mujer de Fabián Cubero de “atentar contra la salud pública”. “Es muy poco serio esto”, “Ojalá le saquen la matrícula”, “Las quiero presas”, “Hay cosas que no me cierran en sus teorías”, y “Es una vergüenza esta doctora”, fueron otros de los comentarios de los usuarios.

El periodista Pablo Duggan también opinó al respecto: “Nicole Neumann difundiendo idioteces graves de una delirante. Una irresponsable total”. En el mismo sentido, Jorge Rial cuestionó: “¿Qué les pasa a los famosos? ¿Por qué se dejan engañar por cada truchada que aparece? ¿Son víctimas o cómplices? Desde Muhlberger hasta Nuskin pasando por los delirios de Nicole. ¿Ustedes creen que son solo tontos?”.

En las últimas horas y luego de las críticas, Neumann quitó de su cuenta de Instagam el video de la entrevista de la polémica, pero además publicó un descargo en sus historias: “Se armó mucha controversia con la nota, que fue la primera que hicimos en Nicole en casa”, dijo, y aclaró: “Esto no marca una postura mía, voy a entrevistar a médicos, políticos, de distintos rubros sin importar lo que yo piense”.

“La idea es escuchar distintas opiniones. Cada uno puede estar o no de acuerdo, esa es la idea, entrevistas interesantes con los distintos puntos de vista de cada uno”, cerró su descargo la panelista.

Hace unas semanas se había referido en la tapa de una revista a la pandemia y había generado polémica al asegurar que estaba relacionada con el consumo de animales: “Si no comiéramos animales, no habría pandemia”, dijo.

Más tarde siguió: “Sé que va a generar debate. Por favor, si van a escribir algo, que sea sin agresiones y vayan primero a informarse dónde y por qué se generó esta pandemia (no importan las teorías si por la naturaleza o el humano) si no, qué fue lo que la transmite a un ser humano en primer lugar y cuántas de las pandemias en la historia han sido transferidas de animales a personas, ¿sí? O sea, con fundamentos concretos… Vengan de a uno”.