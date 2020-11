Nicole Neumann habló del reencuentro con Facundo Moyano en su festejo de cumpleaños

Compartir

La panelista de Nosotros a la mañana organizó una cena con amigos en un restaurante en el que también estaba su ex pareja.

Nicole Neumann se reunió con diez amigos para celebrar su cumpleaños número 40 en un restaurante exclusivo al aire libre. La modelo había cumplido el 31 de octubre, pero tardó en realizar el festejo en Buenos Aires, porque había viajado a Miami con sus tres hijas, Allegra, Sienna e Indiana, para esperar el cambio de década de una manera muy especial.

¡¡¡Al fin pude festejar con amigos mi cumple!!! ¡¡¡¡La vida con amigos es mucho mejor!!!!”, escribió la ex de Fabián Cubero en su cuenta oficial de Instagram junto a una imagen en la que aparece rodeada de sus seres queridos. De esta manera, la conductora pasó una noche inolvidable y recibió muchos regalos.

En ese mismo restaurante se encontraba Facundo Moyano, quien fue pareja de Nicole entre 2017 y 2018. ¿Fue pura casualidad la presencia del diputado en el mismo lugar y a la misma hora? Su presencia no pasó inadvertida y los fotografiaron juntos. Esa imagen se viralizó en las redes sociales de manera inmediata y los rumores de una supuesta reconciliación tomaron fuerza.

La periodista de espectáculos Vicky Braier, más conocida como Juariu, fue la encargada de publicar la imagen de Moyano y Neumman en el restaurante. “Facundo llegó al bar a las 12 y estuvo sentado al lado de Nicole desde las 12 hasta las 2 de la mañana”, escribió la panelista del programa Bendita.

“Él estaba sentado en otra mesa”, aclaró Nicole en el programa Nosotros a la mañana, donde se desempeña como panelista. “Yo fui a comer con mis amigos más íntimos. De casualidad, estaba Facundo con otro amigo”, explicó en el ciclo de El Trece conducido por el Pollo Álvarez.

Ella minimizó el reencuentro casual que tuvo con el dirigente político (con quien había estado en pareja durante tres meses), pero admitió que tuvieron una charla. “Hablamos como viejos amigos…”, dijo Neumann. Luego, desmintió tener un nuevo romance con Facundo, más allá de las especulaciones.

Cabe recordar que la modelo disfrutó muchísimo la escapada que pudo realizar a los Estados Unidos con sus hijas para festejar su cumpleaños hace unas semanas. A través de Instagram, compartió imágenes y videos de este viaje familiar a la ciudad de Miami en el que aprovechó para descansar y divertirse por unos días con un grupo de amigos.

Durante estas minivacaciones, cenó con sus tres hijas en Casa Tua, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad: al bar solo puede ingresarse con membresía. Fue allí donde posó con el empresario argentino Gaby Álvarez, quien reside en el extranjero desde hace 14 años: la modelo y el relacionista público son amigos desde mediados de los 90.

Además, la conductora asistió junto con sus nenas a una cena show de Halloween en el restaurante Los Fuegos, con un menú del prestigioso chef Francis Mallmann. En esa oportunidad, todos los invitados debían ir disfrazados y cumplir con las reglas del protocolo para evitar contagios.

De esta manera, Nicole y sus hijas disfrutaron y se relajaron en esta hermosa escapada en las instalaciones del Hotel Faena. Y luego se trasladaron al departamento que la modelo había alquilado en Miami Beach para la última semana de vacaciones. El 7 de noviembre regresaron a Buenos Aires.

