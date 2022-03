Nicole Neumann se refirió a su supuesto conflicto con Cubero: «Tendrá que resolverlo en el psicólogo»

Compartir

Según trascendió, el ex jugador se habría molestado con la modelo por permitir que su hija Indiana viajara a Concepción del Uruguay junto a Manu Urcera

Cuando finalmente parecía haber llegado la calma entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, un hecho inesperado habría vuelto a enfrentar a los ex. Sucede que, el viernes de la semana pasada, el actual novio de la jurado de Los ocho escalones (ElTrece), Manu Urcera, compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que se lo veía viajando rumbo a Concepción del Uruguay junto a la hija mayor de la modelo y el ex futbolista de 13 años de edad, una amiguita de la menor y dos amigos suyos, pero sin la compañía de su famosa novia.

La situación habría despertado las alertas de Poroto, quien tiene un acuerdo judicial con la madre de sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna, que impide que cualquiera de ellas se traslade a más de 300 kilómetros de su casa sin la compañía de uno de sus progenitores. Y, aunque esa localidad entrerriana queda a 296 kilómetros de la Capital Federal, casi al límite pero sin pasarlo, habría decidido instruir a sus abogados para que accionaran contra la modelo.

Lo cierto es que, consultada sobre el tema por Emilio Dei-Cas, el cronista de A la Tarde (América) más conocido como Tucho, la modelo se hizo la desentendida. “No estoy enterada de nada de eso, por suerte. Pero en mi vida no hay conflictos hace rato, ya lo saben, yo me desprendí de los conflictos”, dijo en relación a las supuestas acciones legales de su ex.

Y el explicó el motivo del viaje que su hija hizo junto al piloto de TC. “Fuimos todos en familia a las carreras como siempre. Manu es familia, mis hijas lo adoptaron como familia, les fascina pasar tiempo con él y con su familia. Les encanta el programa de las carreras y me matan si no las llevo”, dijo. Y luego lanzó una ironía: “Eso fue todo que hicimos. Después, quien quiera conflictos tendrá que resolverlo en el psicólogo o en otro lado, yo ya no entro más. En mi vida no se terminó la paz. Estoy más en paz que nunca”.Sin embargo, cuando el notero insistió para que desmintiera que su hija hubiera viajado sola con su novio, Nicole terminó de confirmar la versión original. “Si chicos, se fue Indiana el viernes Indiana con él porque yo tenía que trabajar y me fui el sábado a la mañana con las dos más chiquitas. Eso no es problema porque es mi pareja y vive conmigo y con mis hijas en casa. No sé qué más decirte”, cerró la modelo.

Cabe destacar que, hace unos días, Neumann había compartido una carta que Indiana le había dedicado a Urcera en un trabajo de inglés. “Mi persona de 2021 debería ser Manu, el novio de mi mamá. Lo conocimos el 3 de julio de 2021 en el cumpleaños de mi hermana. Él fue muy amable y amoroso. Nos trajo alegría e hizo más feliz a mi mamá”, comenzó escribiendo la niña. Y continuó: “Nos llevó a conocer a más personas, como su familia que ahora son mi familia también. Son todos muy generosos y cariñosos. También conocimos algunos de sus amigos, como El Goma (Hernán) quien es muy gracioso y dulce con nosotras”.

Por otra parte, Indiana explicó: “Para mi mamá fue muy difícil quedarse todo el día con nosotras pero ahora él la ayuda con eso. Se queda con nosotras y nos ayuda a estudiar y con la tarea”. Y dio más detalles del día a día familiar. “Manu nos enseñó sobre carreras de autos y ahora me encantan. Todas las semanas vamos a las carreras porque él es piloto y vemos Fórmula 1 juntos. Es muy bueno y divertido pasar tiempo con él. Por eso creo que es mi persona de 2021″, concluyó.

