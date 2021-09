Nilda Patiño: «Basterra debe llevar tranquilidad al sistema educativo y ver la cuestión salarial»

Compartir

La profesora Nilda Patiño, secretaria General del Gremio de los Docentes Autoconvocados, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se mostró sorprendida por la designación de Luis Basterra (ex ministro de Agricultura de la Nación) que ahora ocupa la cartera educativa provincial.

“Nunca lo pensamos entre los todos los nombres que teníamos, pero sí sabíamos que iba a ser algo inesperado porque el gobernador lo viene haciendo, sabíamos que la subsecretaria no iba a ser porque ella ya nos había manifestado en una entrevista hace tiempo que no iba a ser ministra, el único deseo que yo había manifestado es que fuera alguien del sector educativo que no tuviera que aprender, que no tuviéramos que esperar o explicarle determinadas situaciones, pero también tenemos claro que el que dirige la política es Gildo Insfrán, esto lo aprendimos en estos 20 años que tenemos de sindicato, que pasan los ministros pero la política es la misma y cada tanto el gobernador nos recuerda esto porque hace más o menos un año o un poco menos en uno de sus discursos dijo que no nos enojemos con los ministros porque era él quien fijaba las políticas”, expresó.

“Creo que la función del ministro es una función de la gran política, le dicen algunas cosas que tiene que decir como eso que repetía Zorilla de las capacidades y demás, pero la que trabaja la política en el territorio es la subsecretaria Analía Heizenreder por eso ante la ausencia de Zorrilla que primero estuvo ausente por enfermedad y luego falleció, no se notó en el funcionamiento cotidiano ningún problema, sí en la macro porque tenemos problemas en capacitaciones, diplomaturas que saca el Ministerio de Educación de la Nación y los formoseños no se están pudiendo inscribir proque Formosa no tuvo referentes y tiene ausente en la reunión del consejo federal”, detalló Patiño.

“Yo creo que desde ese lugar el gobernador habrá pensado en la elección de Basterra que ya los conoce a todos y a todas los del gabinete nacional y pensó en él, no sé qué tanto se va a involucrar en lo provincial”, reconoció.

“Me cuesta entender la lógica del gobierno, yo aprendí a resignarme y tratar de pensar como piensan ellos porque nunca le acierto, cuando vi esto dije que nunca lo había pensado, pensábamos nombres siempre de gente vinculada a la educación o aunque sea bordeando la misma”, expresó sorprendida.

Contó en ese sentido que “me comuniqué con Basterra, primero le mandé mensaje, intenté un llamado y me atendió, le auguré éxitos y le dije que para mi el éxito radica en que pudiéramos hablar , que nos puedan escuchar y le adelanté que para mi la primera cuestión seguida de lo salarial que seguramente me va a contestar que no es función de él, era llevar tranquilidad, un poco de paz al interior del sistema educativo, creo que por ahí las personas que están fuera del sistema no van a entender porqué esto es lo primero, pero hoy hay mucha angustia, mucho maltrato en el sistema educativo, ya en algunas escuelas se decidió la presencialidad plena pese a que no hubo anuncios, son muy pocos los alumnos que asisten entonces presionan y amenazan a los maestros, les dicen que si no van los alumnos van a cerrar sus grados y los van a mandar a otro lado, también están las jornadas obligatorias que sacó la primaria de seis horas y media los sábados que comenzó el sábado pasado y el segundo sábado es el anterior al día de las madres, con una perversión, porque para mi es perverso pensar eso cuando a lo mejor hay gente que planificó para viajar a ver a sus madres después de un año de pandemia y para el maestro faltar implica perder presentismo con un salario inicial que no llega a los 35 mil pesos, es muy malo eso, toda esa presión que estamos teniendo de salir a recuperar alumnos, de colaborar con la limpieza , de aprobar a los alumnos, lo que está pasando en estos días no se imaginan, directoras que van a sacar a los profesores del aula y a confrontarlos con los padres sobre porqué no aprobó a sus hijos, me parece que hablarle un poco a los funcionarios menores o cambiar algunos tal vez, pero llevar un poco de tranquilidad y la cuestión salarial también es inmediata, no se puede ganar tan poco”.

Para finalizar dijo que ya presentaron una solicitud de reunión con Basterra. “Yo le adelanté que este martes ya presentamos pedido de audiencia que de hecho ya lo hicimos, tenemos una larga lista de temas que tratar, muchos de ellos son decisión política, no implican un presupuesto porque nos dicen que todo lo que implica presupuesto es otra decisión, le hablé del clima, de que hay mucho maltrato, la auditoría médica es otro tema que nos duele muchísimo, a compañeras que deben atender a sus madres de más de 80 años con toda la documentación probatoria del estado de salud y cuando el régimen de licencias dice que son 20 días por atención de un familiar, le niegan con determinados argumentos descabellados, ese es uno de los tantos ejemplos de maltrato, vamos a ver. Tenemos muy claro que el que manda es Gildo, vamos a ver el interlocutor que nos pone qué margen de maniobra tiene, eso se verá recién en la cancha”.

