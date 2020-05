Nilda Patiño denunció demandas y exigencias a docentes que van en contra de decisiones de la Provincia

Compartir

Nilda Patiño, secretaria general de los Docentes Autoconvocados, dijo que “desde el gremio expresamos nuestra preocupación y desconcierto de lo que sucede en el ámbito educativo por las claras contradicciones entre lo que se ejecuta en jardines, escuelas, colegios e institutos y lo que se anuncia desde el gobierno nacional y provincial; más aun considerando los marcos regulatorios vigentes”.

Explicó que hay una sobre exigencia al docente para que envíe tarea, que exija entrega, que registre “inasistencias”, que haga planillas de diferentes tipos para informar y que también “piden que le facilite el número de su teléfono celular (particular) a todos y todas, que deba atender y responder a preguntas, cuestionamientos, insultos, amenazas y hasta propuestas deshonestas de todo tipo”. “Estas son algunas de las situaciones ahora cotidianas a partir de la pandemia y la suspensión del dictado de clases presenciales en la mayoría de las escuelas”, lanzó.

“Cuando como organización gremial hicimos planteos formales no obtuvimos respuesta precisa y eficaz. Sólo a la Defensoría del Pueblo el Ministerio envió una serie de comunicaciones que serían las giradas a las Direcciones de los Establecimientos dónde nada dicen de lo que efectivamente sucede”, comentó Patiño y agregó: “como decimos en Formosa, lo que cuentan son los hechos y no palabras, razón por la cual casi diariamente debemos recurrir vía WhatsApp a funcionarios dando cuenta de violaciones diversas a lo establecido para esta crisis sanitaria”.

“Hicimos también, mail al Ministro de Economía por temas altas y mencionamos las suplencias que no se ofrecieron. Situación está por la que hoy hay niños y/o adolescentes sin docentes. Esta presentación al ministro Ibáñez tiene que ver con el mecanismo adoptado para liquidación y pago de haberes a Educación que depende de ese ministerio”, continuó explicando la dirigente.

También “al Ministro de Gobierno hicimos nota vía mail dando cuenta de acciones de funcionarios educativos que promueven se rompa el aislamiento”.

Y lamentó que “nada de eso parece dar frutos positivos a la fecha, sino todo lo contrario, se afirman y se agravan”.

“A mitad del mes de mayo los funcionarios y directivos parecen haberse contagiado de excentricidades y de cuestiones no esenciales. Pues si ya pretendían enloquecer a docentes con demandas pedagógicas administrativas, ahora apareció acto virtual y efemérides. Alguna de esas directoras hasta propuso pasacalles frente al colegio. O sea, salir a comprar materiales y luego ir a instalarlo”.

“A esas demandas ya enunciadas ahora se suman convocatoria a reuniones presenciales de personal, asistencia a la escuela para recibir tareas y otra para devolver tareas corregidas, reunión con padres, visita o recorrida por casa de estudiantes”, agregó.

Entonces, “como organización no gubernamental nosotros debemos salir a explicar con audios, a los docentes qué cosas deben cumplir y cuáles son ilegales. Explicar la jerarquía de la norma, que el Decreto del Presidente o las normas emanadas del Poder Ejecutivo Provincial no pueden ser contradecidas por un Director de Nivel, Delegada Zonal o Directora de Escuela”.

“Son estos funcionarios”, dijo Nilda Patiño “verdugos que pretenden aparecer como buenos y que solo obedecen las órdenes de Gildo Insfrán. Amenazando con descuentos y hasta despidos. Ahora bien, son esos mismos que no se preocupan en gestionar nada, ni siquiera que cobren el salario los docentes a su cargo; pero están listos para subir fotos y mostrarse como supuestos héroes”.

La misma expuso que por todas estas situaciones y otras presentarán a la docencia la próxima semana protocolos diversos, para las nuevas situaciones derivadas de esta forma de trabajo. También al Ministerio y al Gobernador.

“Nos preocupa la salud, nos alegra el status sanitario respecto al Covid 19 de nuestra provincia y por ello queremos que todos respeten el aislamiento y los trabajadores de la educación seamos respetados y podamos trabajar en un marco coherente, entre lo que se dice y hace”.

“Desde GDA nos ofrecemos a ser parte de una mesa técnica que evalúe e informe con cierta periodicidad cómo se está trabajando en esta crisis y cuáles son los inconvenientes. Y presentar propuesta de solución. Nos dicen que se reúnen con empresarios, con profesionales, comerciantes; faltamos los gremios docentes”, finalizó la secretaria de Autoconvocados.