Nilda Patiño: “En la escuela se adoctrina, no es neutra y nunca fue neutra”

Nilda Patiño, secretaria general del Gremio Docentes Autoconvocados, en comunicación con el Grupo de Medios TVO habló del polémico video de la “docente k” de Buenos Aires a quien se puede ver gritando y defendiendo la gestión oficialista en medio de una clase de historia; en este sentido la gremialista aseguró que “la escuela no es neutra y nunca lo fue” y consideró que “no es casual que los grandes medios se ensañen con esto”.

En el registro del video se puede escuchar a la profesora defender al oficialismo, criticar sin disimulo a la gestión de Cambiemos e interpelar a uno de los estudiantes -casi sin dejarlo hablar- para convencerlo sobre las consecuencias de una y otra administración. El joven, mucho más tranquilo que ella, se plantó y le explicó que no pensaba igual.

“Maltratar a un alumno en cualquier contexto está mal, discutir de política en la Escuela está bien, porque los ayuda a desarrollar pensamientos críticos. La escuela es política e ideologizada, el que niega eso es porque desconoce cuál es la función del sistema educativo que responde a la necesidad de quién administra el Estado. Todos los programas tienen una carga ideológica desde el momento de que se selecciona qué se da y que no se da”, opinó.

Asimismo explicó: “lo que estuvo mal en esa clases es la forma de actuar de la docente que estaba sacada, fuera de quicio, y los chicos que le grabaron porque saben cómo actúa”.

Y cuestionó que “en el marco dela situación hay padres que dijeron que no mandan a la escuela para que los adoctrinen, pero sus hijos van a la escuela y van para que los adoctrinen porque la doctrina que da la escuela es la de quien en ese momento maneja el Estado decide lo que se da”.

“En la escuela de distintos modos y formas al igual que en la casa se adoctrina, la escuela no es neutra y nunca fue neutra, porque todas nuestras acciones están cargadas de ideologías, sin embargo, lo de la docente es repudiable, pero en la escuela se tienen que hablar de política, por eso insisto que a lo mejor lo de la maestra está siendo utilizado por sectores para instalar determinadas ideas respecto a que en la escuela no se debe discutir sobre política”, dijo.

A su vez contó que “hay directores que quieren que los docentes enseñen literatura con los cuadernillos del Instituto Pedagógico Provincial (IPP), y hasta le cuestionan porque les enseñan el Martín Fierro. Entonces vamos a una escuela que cada vez se saca más contenidos, mas procedimientos que tienden al pensamiento autónomo, por eso no me parece casual que los grandes medios se ensañen con esto, y envés de hablar del procedimiento de la docente que estuvo mal, hablan de no trabajar la política en la escuela”.

“Creo que la escuela hoy debería estar discutiendo hoy los niveles de pobreza, la inflación, la desocupación, porque son temas que a los chicos le van a interesar”, resaltó Patiño.

