Nilda Patiño indicó: «La situación económica hoy, se parece mucho a la del año 2001»

Compartir

Linkedin Print

Una de las referentes del gremio Docentes Autoconvocados, Nilda Patiño visitó el piso de Expres en Radio y habló de diferentes temas, entre ellos el adelantamiento de las cuotas de aumento de salarios a empleados de la provincia. Asimismo, hizo referencia a la paritaria nacional docente y a la realidad del trabajador de la educación el día de hoy. Indicó también que muchos docentes se han ido de la provincia por la falta de oportunidades.

Patiño comenzó diciendo «el Gobernador llevó el salario inicial docente a 58 mil pesos, la liquidación del mes de junio creo que cerró en 58 mil pesos, de los que hay que decir que hay un componente muy elevado de sumas en negro».

«Ayer nos descubrimos todos con que había reunión paritaria y los resultados se conocieron a la noche y la paritaria nacional sacó un salario inicial mas bajo que el que anunció Gildo Insfrán, es decir acá se anunció un salario inicial docente de 58 mil y en la paritaria quedó en 55 mil pesos», añadió.

«Hay que decir que el aumento otorgado por la paritaria solo debe ser tomada como una base, para nosotros siempre fue el techo, nos alegra porque esta mucho mejor. Ahora bien, esto se anunció para el mes de julio, ahí si el Gobernador va a tener que hacer otro anuncio, porque nosotros manteníamos los 58 mil para este mes, para agosto el Gobernador anunció 65 mil y en paritarias seguimos manteniendo esos 55 mil, es decir que Insfrán continúa ganando en ese caso y para el mes de septiembre 64 mil, y dijo que este mes estaría anunciando nuevamente un nuevo aumento», se explayó.

«Los montos que se dan en paritarias es solo a modo de piso salarial y partir de ese momento los gobiernos quedan liberados según sus posibilidades de ganar más, pero no menos de ese piso», explicó.

«Participamos de una charla con un investigador muy importante que trabaja la cuestión de los ocupados y desocupados, la pobreza y fue muy importante el silencio que se produjo en el salón cuando él definió que era ser pobre. Y todos dijimos que éramos todos pobres porque si con nuestro esfuerzo y con lo que el patrón nos paga no alcanzamos a vivir. Muchos docentes me preguntaban si no se adelantaba el aguinaldo, pero tiene que ver con el nivel de pobreza y endeudamiento que tenemos los trabajadores», indicó.

Dijo también que, la situación económica hoy, se parece mucho a la del año 2001. «Los que somos más grandes por ahí sentimos en los oídos el retumbar de las ollas, incluso ver la marcha en Buenos Aires de los sectores desocupados y ver juntos a la policía de la Ciudad y la Federal ahí estaban juntos Nación y Buenos Aires contra los pobres que querían entrar a la ciudad, pero eran tantos que no alcanzó la fuerza para impedir que ingresen a la ciudad. Estas son imágenes de Argentina que dueles y que deben llamarnos la atención en que punto de la situación social estamos hoy».

«Me preocupa mucho que puede devenir porque no veo en la dirigencia de ninguno de los partidos la gravedad de lo que está pasando», manifestó.

Inflación

«Nosotros antes del anuncio del Gobernador habíamos decidido bajar la consulta a las escuelas para ver que opinan nuestros compañeros, queríamos saber cual iba a ser nuestro plan de lucha porque nosotros desde la comisión ya agotamos todas las ideas. Porque nosotros al Gobernador por ejemplo le pedíamos que adelante los aumentos de una sola vez y que después de ello nos sentáramos a discutir, eso es lo que nosotros le habíamos planteado. Nosotros tenemos que consultar que hacemos, y ya hay compañeros que comienzan a preguntar si se adelanta el aguinaldo y demás cuestiones, encima en las escuelas ahora le piden que pongan dinero para diferentes cuestiones», señaló al respecto.

Realidad docente

«Muchos docentes se van de la provincia, algunos se fueron a Buenos Aires, otros a la Patagonia, Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego. Se fueron muchos docentes porque el Estado provincial no hace nada para retenerlos, ni siquiera para que tengan acceso a los puestos de trabajo y siguen sosteniendo a muchos que no tienen título docente en los lugares de los docentes», indicó.

«Nos preocupa la reforma secundaria que sabemos que el ministro esta muy interesado en su aplicación porque sabemos que es para ir mucho más atrás en el planteo académico de la formación de los títulos. Nos preocupan los títulos de los chicos, este planteo por ahí lo hacen las mamás que nos dicen que no les dan los títulos de secundaria porque la provincia de Formosa hizo mal los deberes y no tienen validez nacional los certificados», expuso.

«Nos preocupa la situación de las maestras especiales porque con el tema de la inclusión enviaron a todos los chicos a las escuelas comunes y a las maestras les asignan unos cuantos chicos y recorren las escuelas atendiendo», marcó.

Lenguaje inclusivo

Asimismo, la docente hizo referencia a la decisión del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de quitar el idioma inclusivo de las escuelas y señaló que «es preocupante porque siempre se comienza así hablando por el borde y como que no tiene importancia, pero la composición de las cámaras es tan importante como lo es la elección de Gobernador y Presidente porque son los que hacen los marcos regulatorios, porque si ellos comienzan a molestar con esto, es muy posible que después vengan leyes que nos quiten derechos que ya los creíamos conquistados. Siempre los derechos se apliquen o no son importantes porque yo puedo reclamarlos en donde sea, porque el derecho es mínimamente un marco referencial, pero si yo ni siquiera tengo eso es muy difícil».

Compartir

Linkedin Print