Nilda Patiño: “Reclamemos entre todos 40 mil pesos de salario básico para los docentes”

A través de un comunicado de prensa, la secretaria de los Docentes Autoconvocados de Formosa, Nilda Patiño se refirió al llamado de paritaria docente nacional, donde acusó que para garantizar la “paz social” los gremios pactan salarios a la bajar y precarización laboral. Indicó que en Formosa es necesario discutir sobre los reclamos al gobernador Gildo Insfrán donde uno de ellos es $40.000 de salario básico.

“Como en cada reunión paritaria que convoca Nación los sindicatos y centrales nacionales (CTERA, CEA, UDA, AMET, y SADOP) llegan con la absoluta sumisión y complicidad aceptando lo que ofrece el patrón, garantizando ‘paz social’ pactando salarios a la baja, y precarización laboral. Una historia que se ha repetido con todos los gobiernos nacionales o provinciales, sin importar el color ideológico que sustenten”, sostuvo la gremialista.

¿Dónde está el 45,5%?

“Dicen que nos aumentaron un 45,5%, es un titular mentiroso como el aumento. Ese numero 45,5% resultaría de la suma (acumulada) del anuncio de febrero que según el gobierno y los gremios nacionales fue del 34,6 por ciento estableciendo un salario mínimo de 31 mil pesos para marzo; 34.500 para julio y 37 mil para septiembre”, explicó.

Y continuó: “por eso cuando ahora dicen que para octubre será de 38 mil pesos, 39 mil para noviembre y 40 mil para diciembre que -merece aclararse- recién vamos a cobrar los primeros días de enero; en realidad se demuestra que el aumento es una cifra aproximada al 10,9%. La suma del 34,6 de febrero a septiembre y ahora el 10,8 de octubre a diciembre da el 45,5. No sé qué tanto celebran. Qué miseria, es mucho menos que tres empanadas”.

“Apenas una

empanada por mes”

Insistió Patiño que ante esta realidad los trabajadores de la educación de Formosa “deberemos comenzar a discutir qué vamos a reclamar a Gildo Insfrán. Para ello en cada escuela, en cada sala donde podamos juntarnos deberemos discutir si vamos a aceptar ser cada día más pobres, porque no nos alcanza para vivir con un acuerdo de 3000 pesos en tres cuotas y llegar a los 40 mil pesos recién a fin de diciembre. Porque hoy no solo no alcanza, sino que está muy lejos de los 67.577 pesos que necesitamos para no ser pobres según el INDEC”.

Asimismo, la misma llamó a exigir la incorporación al básico -que hoy es de 17.804 pesos- de todas las sumas en negro que totalizan 16 mil pesos. “Es tan grande el monto de las sumas en negro que en la composición del salario de un maestro que recién comienza significan más del 50%”, clarificó.

Finamente insistió: “reclamemos entre todos lo que venimos exigiendo desde hace un año, 40 mil pesos de Salario Básico”.

