Nilton Werning: “Las Obras Inauguradas por el Gobierno Provincial son Verdaderos Actos de Justicia Social y Equidad Territorial”

La declaración del Intendente de Laguna Yema, Nilton Werning, resalta un punto clave del enfoque político de la gestión de nuestro Gobernador Dr. Gildo Insfrán, al señalar que las inauguraciones no son eventos aislados o meramente electorales, sino que forman parte de un proyecto de provincia enmarcado en el Modelo Formoseño.

Werning acompaño al primer mandatario provincial en su gira por el oeste formoseño y estuvo presente en los actos e inauguraciones que concreto el gobierno provincial. En este contexto, señalo que “el pueblo formoseño tiene memoria, es esclarecido y agradecido”, algo que entiende, “va a impactar positivamente en el resultado de los próximos comicios del 26 de octubre, cuando se dé nuevamente, un contundente triunfo de la boleta azul y consigamos así que ambos diputados nacionales electos representes al peronismo en la Cámarade Diputados de la Nación”.

En este sentido, Werning y su equipo de trabajo continúan desarrollando capacitaciones sobre las modificaciones que implica la nueva modalidad de voto a través de la boleta única de papel en la localidad de Laguna Yema, en parajes vecinos y en las comunidades originarias,garantizando así, que nadie quede excluido del proceso democrático por falta de conocimiento o acceso a la información.

Werning, reafirmó igualmente, una vez más, su profundo compromiso para aportar al triunfo que los formoseños vivirán el próximo 26 de octubre, “cuando el pueblo nuevamente exprese su voluntad de seguir creciendo al ritmo del Modelo Formoseño”.