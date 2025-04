Niña Coloradense de 13 años, convocada al Seleccionado Nacional de FUTBOL 5 PC

EL COLORADO. La actividad deportiva en la Escuela Municipal de Deportes Adaptado, sigue brindando un espacio interesante a niños de la zona, aunque también hay rescates de valores importantes, convocados a nivel de selecciones.

En su momento el proyecto de la creación de una Escuela Municipal de Deporte Adaptado que fue idea de los instructores Luciano Díaz y del reconocido ex arquero de la Selección Nacional de Fútbol 7 PC, Matías Bacik. El trabajo de ambos instructores, viene dando frutos importantes en la niñez.

No solo se ha convertido en un espacio que antes no existía para los chicos con discapacidades. Ahora la chica coloraense Julieta Ibarra, (13) se viene destacando en la disciplina de Fútbol 5.

En declaraciones que hizo la niña a un medio local dijo: “estoy entrenando y me siento muy contenta, no solo al poder practicar una disciplina deportiva, sino también en la posibilidad de conocer a otras chicas de mi edad, practicando esta disciplina deportiva”.

Gonzalo Bacik dice que “Julieta se viene destacando en el fútbol 5 para chicos con parálisis cerebral, la que ya fue invitada a la ciudad capital de la provincia donde se concentró por primera vez. Allí rápidamente reconocieron las condiciones que tiene en esta actividad y terminó siendo un elemento importante en el plantel al que fue convocada para una segunda concentración que fue en Jujuy”.

Basic es uno de los instructores en la escuela local, que su momento tuvo su experiencia como integrante de la Selección Nacional de Fútbol 7 PC. La misma historia de Gonzalo se repite ahora con Julieta, que a sus 13 años es convocada a la Selección mayor de Fútbol 5 PC.

Basic dijo que “si bien el objetivo de la Escuela Municipal de Deportes Adaptado es lograr en los chicos una mejor calidad de vida, es una alegría saber que una joven figura destacada, sea convocada en ámbitos más importantes de las competencias deportivas”.

Por su parte el instructor Luciano Díaz, que en su momento también fue el preparador de Gonzalo Bacik, dijo que “esta joven fue de las primeras alumnas que tuvo la Escuela de Deportes Adaptados de la Municipalidad”.

“Estamos contentos porque en su momento empezamos con juegos recreativos, pero hemos notado rápidamente que esta joven se destacaba en el grupo en la disciplina fútbol, por lo que ahora estamos redoblando esfuerzos para seguir entrenando y concentrarnos un poco más para que ella pueda seguir mejorando sus condiciones y continuar en la actividad, la que hora está asistiendo a todas las concentraciones de la selección nacional”.

Finalmente es importante resaltar que los instructores de la Escuela Municipal de Deportes Adaptados, se presentaron una vez con mucha timidez ante el Intendente Mario Brignole, con la idea del proyecto. Pero sobretodo, que el funcionario creyera y apoyara. Hoy es de los pocos municipios con un espacio de este tipo, que además tiene una Secretaría de Deportes, en la que trabajan la Profesora Noelia Sotelo y Nelson Avico. Son dos áreas diferentes, pero integradas en el trabajo de ofrecer alternativas desde el municipio local.