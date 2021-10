Compartir

El último fin de semana quedaron habilitados los boliches con extensión de horario y he visto videos de que estaban llenos y donde la gente podía optar por no usar barbijo. Quiero saber porqué no hacen lo mismo en los jardines y las escuelas. Nuestros niños están horas con el barbijo y no pueden siquiera jugar con el de al lado. Se burlan de todos con sus medidas sanitarias aplicadas solo para la conveniencia.

