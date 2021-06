Compartir

Linkedin Print

Dijeron que el uso de barbijos en niños recién era obligatorio a partir de los 6-7 años pero hay lugares donde no te dejan ingresar si el niño no lo tiene puesto. Me hicieron problema por entrar al super con mi hijito de 4 que tiene autismo y no se lo deja puesto. Qué triste la poca empatía y consideración que hay. La pandemia ha agudizado el egoísmo.

Compartir

Linkedin Print