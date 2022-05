Niños dan clases en el patio, pese a tener una moderna escuela totalmente terminada

Compartir

El reconocido dirigente de la Unión Cívica Radical de Formosa, Juan Carlos Montiel se mostró indignado porque pese a que los pobladores de Colonia Yatay cuentan con los edificios del centro de salud y la escuela totalmente terminados, no pueden hacer uso de los mismos porque aún no fueron «inaugurados formalmente».

Ante esta situación, el mismo indicó que desde hace años la gente aguarda a que el gobernador Gildo Insfrán se haga un espacio en la agenda para inaugurar los edificios y así dar cumplimiento a la justa demanda social.

«Estuvimos visitando junto a los legisladores provinciales Agostina Villaggi y Juan Carlos Amarilla la Colonia Yatay (Riacho Lindo), la cual está a solo 61 kilómetros de la ciudad capital», dijo Montiel y agregó que «a pesar de tener la escuela terminada hace años, hoy los alumnos reciben clases en la Sala de Primeros auxilios. Incluso en el patio».

Aseveró además que «hay un Centro de Salud cuya ejecución ha concluido hace varios años», pero el mismo se encuentra con malezas a su alrededor esperando su inauguración.

«La Sala donde los chicos reciben sus clases no tiene enfermeros ni médicos. No tienen agua potable. Se abastecen del agua de lluvia y las perforaciones», comentó.

En este marco, el radical aseveró: «desde nuestro espacio de lucha exigimos públicamente al Gobernador que de manera urgente inaugure con o sin su presencia estos edificios que se construyeron para cumplir una justa demanda social».

«Es inexplicable que enormes inversiones del Estado con la plata de los formoseños, hoy se den el lujo de verlos deteriorarse sin haber sido utilizados por los vecinos nunca», sentenció finalmente.

Presidente Irigoyen

Vale decir que las de Yatay no son las únicas obras que aguardan ser inauguradas desde hace tiempo, ya que por ejemplo los vecinos de presidente Irigoyen aguardan desde hace casi seis años la inauguración y posterior funcionamiento del edificio destinado al centro de salud que se encuentra totalmente concluido.

Por ello, exhortaron públicamente a las autoridades de Desarrollo Humano y al gobierno provincial en general que se concrete la habilitación del centro de salud para una mejor calidad de atención a los pobladores y un correcto ámbito de trabajo para el personal afectado al mismo.

